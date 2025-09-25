GENERANDO AUDIO...

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este jueves que el gobierno federal mantiene un adeudo con farmacéuticas por diferentes montos, algunos heredados del sexenio anterior.

Durante la conferencia matutina, la mandataria indicó que se está realizando una revisión de los pagos pendientes y que hay pláticas con las compañías para saldar los compromisos, especialmente los correspondientes a 2024.

“Si hay deudas se pagan, no hay ningún problema para pagar las deudas, se está haciendo una revisión y hay pláticas con todas las empresas para ver la manera de ir saldando las deudas sobre todo de 2024 que todavía hay algunos pagos que se tienen que hacer”, afirmó Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum advierte a farmacéuticas sobre entrega de medicamentos

La presidenta advirtió que, independientemente de los adeudos a farmacéuticas, las empresas que participaron en licitaciones y resultaron ganadoras están obligadas a cumplir con la entrega de medicamentos al sector salud.

“Cuando se hace un concurso para la compra de una clave de medicamentos, quien gana el concurso se compromete a entregar los medicamentos, independientemente de si tienes una deuda en el pasado. Cuando te comprometes, ganas una licitación y tiempos de entrega, pues tienes que cumplir con el contrato que estableciste con el Gobierno de México y con las instituciones de salud”, declaró la titular del Ejecutivo.

Empresas de medicamentos con adeudos de piezas

El martes pasado, durante la llamada “Mañanera del pueblo”, funcionarios del sector salud dieron a conocer una lista de 34 empresas farmacéuticas que adeudan millones de piezas de medicamentos.

Dentro de esa relación fueron mencionadas cinco compañías de medicamentos oncológicos que no han entregado más de 15 millones de piezas, pese a haber ganado licitaciones.

