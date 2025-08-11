GENERANDO AUDIO...

Las lluvias del domingo dejaron inundaciones en varias zonas de la Ciudad de México, especialmente en el Centro Histórico, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez canceló operaciones por varias horas debido al agua acumulada en pistas, pasillos y salas de espera. Los vuelos se reanudaron poco antes de la medianoche.

La mandataria explicó que en el Zócalo se registraron 81 milímetros de lluvia, lo que superó la capacidad de desahogo inmediato del sistema de drenaje.

Reconoció que, pese a las obras de infraestructura para enfrentar las inundaciones, “es difícil que el sistema pluvial funcione con tanta eficiencia” durante lluvias intensas y prolongadas.

Obras y retos históricos

Sheinbaum recordó que la capital se hunde de manera diferencial, por lo que el drenaje debe construirse a gran profundidad.

Mencionó el Túnel Emisor Oriente, iniciado en la administración de Enrique Peña Nieto y concluido por Andrés Manuel López Obrador, como una de las obras clave para desalojar el agua.

También destacó que en la ciudad el drenaje y el agua pluvial están combinados, lo que complica el manejo de lluvias extremas.

El gobierno capitalino continuará con trabajos de mantenimiento y obras para mejorar el sistema, aunque Sheinbaum advirtió que no hay solución inmediata para eventos meteorológicos de gran intensidad.

