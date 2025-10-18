GENERANDO AUDIO...

Foto: Gobierno de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó este viernes el norte de Veracruz para evaluar las acciones de apoyo a familias afectadas por las lluvias extraordinarias que dejaron incomunicadas a más de 40 comunidades.

En su cuenta de X, la mandataria informó: “En Veracruz platicamos con familias trasladadas por la Marina desde comunidades aisladas hacia Poza Rica. Son 20 helicópteros que apoyan en la operación de puentes aéreos”.

La gobernadora Rocío Nahle García recibió a la presidenta en Poza Rica, donde encabezaron la sesión del Comité Nacional de Emergencias para revisar el avance de las tareas de auxilio y recuperación.

Supervisan entrega de ayuda y labores del Plan DN-III-E

Tras la reunión, Sheinbaum y Nahle supervisaron la entrega de ayuda humanitaria, los traslados médicos y la evacuación de familias mediante los puentes aéreos operados por la Secretaría de Marina.

Posteriormente, se trasladaron al municipio de Álamo Temapache, donde constataron la remoción de escombros realizada por el Ejército Mexicano bajo el Plan DN-III-E y la incorporación de más maquinaria para acelerar la limpieza.

“Bienvenida a Poza Rica, presidenta. Gracias por su respaldo ante la situación que enfrenta nuestro estado”, expresó Nahle en redes sociales, destacando el trabajo conjunto por la recuperación de las comunidades afectadas.

Más de 300 mil personas atendidas en el norte del estado

Durante la Conferencia del Pueblo, Nahle informó que las lluvias han afectado a más de 300 mil habitantes del norte de Veracruz. Se mantienen 50 refugios temporales que atienden a 4 mil 768 personas, y operan 600 unidades de maquinaria pesada para limpiar y reabrir caminos.

El puente aéreo continúa con 20 aeronaves para abastecer de alimentos, agua y medicinas a 46 comunidades incomunicadas, mientras que la fuerza de tarea suma 9 mil 788 personas entre Marina, Sedena y autoridades estatales y municipales.

En el municipio de Pánuco, el nivel del río permanece 33 centímetros por encima de su cauce natural, bajo vigilancia de Conagua y el Sistema Nacional de Protección Civil.

La presidenta Sheinbaum reconoció la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno y reiteró que la atención a las familias damnificadas seguirá hasta restablecer la normalidad.