Sheinbaum advierte más detenciones por huachicol fiscal

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum adelantó que vendrán más detenciones respecto a la red de huachicol fiscal en la que están involucrados integrantes de la Secretaría de Marina. Durante su conferencia de prensa, la presidenta de México enfatizó la participación de empresarios que se beneficiaron por el robo del combustible.

“Si se abre una investigación por contrabando de combustible o huachicol fiscal, como le quieran llamar, ¿qué hace la Fiscalía? Saca las otras investigaciones que ya tenía, que a lo mejor no tenían suficientes pruebas, y junta las investigaciones y, a partir de ahí, vienen las detenciones, y otras detenciones que tienen que venir hacia adelante. Y encuentran la participación de elementos de Marina y de empresarios, que son los que se estaban beneficiando de esta venta ilegal de combustible”, Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Además, la mandataria negó que las detenciones por el robo de combustible se hubieran dado por la presión de Estados Unidos; aunque reconoció que existe un “entendimiento” para combatir dicho delito.

“En el acuerdo que tenemos en este entendimiento viene el tema de combatir conjuntamente el tráfico ilegal de combustible, pero, en particular, sobre algún tema específico, no”, Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Desde Palacio Nacional, la presidenta recordó cómo fue que las autoridades detectaron la red de robo de combustible. Las primeras señales comenzaron en marzo.

“En marzo de este año, Aduanas toma conocimiento de un buque que llega a Tampico, proveniente de Estados Unidos. El permiso con el que quiere entrar a descargar el contenido del buque es un permiso temporal de una sustancia química, de naftas. Se dan cuenta de que probablemente ahí viene combustible; detienen al buque y piden un análisis del contenido del buque”, Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Después de detectar el buque con combustible, comenzó la investigación por parte de las autoridades.

“Ahí inician las investigaciones de qué empresas están involucradas, cómo fue que sale de Estados Unidos, quiénes participaron en el pedimento de este tanque o de este buque-tanque de combustible… Una investigación donde se dan cuenta de que hay algunos elementos de la Marina involucrados y hay empresarios involucrados, y la investigación continúa, a partir de un buque que llegó en marzo de este año”, Claudia Sheinbaum, presidenta de México