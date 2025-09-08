Sheinbaum reitera que se dará justicia a trabajadores de Altos Hornos de México

GENERANDO AUDIO...

Durante su visita a Saltillo, Coahuila, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a dar justicia a los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), a la vez que aseguró que “se recuperará la industria siderúrgica” en la entidad.

La empresa se declaró en quiebra en noviembre de 2024, tras no poder pagar a los trabajadores y acreedores, aunque detuvo su producción de acero desde diciembre de 2022.

“Les informo a los trabajadores que, en el juicio que se está llevando a cabo, pusimos una condición nosotros a la jueza: primero los trabajadores de AHMSA, por encima de todo, de acreedores, de todo, primero justicia a los trabajadores. Y estoy segura que lo vamos a lograr. “Ya el secretario del Trabajo se está reuniendo con ustedes, y va a seguirlo haciendo, para poderles explicar y estar en contacto. Vamos a recuperar la siderúrgica de Coahuila, la vamos a recuperar juntos”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México

Ello, tras recordar que uno de sus 100 compromisos fue resolver la situación de AHMSA y reiteró que se cumplirá.

En este tema, el sitio de la Presidencia de la República acotó que durante su discurso la mandataria federal se refirió a la recuperación de la industria siderúrgica de Coahuila, más no a recuperar AHMSA, manteniendo el proceso de liquidación en favor de los trabajadores.

Justicia en Pasta de Conchos

Durante su discurso, Sheinbaum también reafirmó que el Gobierno federal continuará con la búsqueda de los mineros atrapados en Pasta de Conchos desde 2006.

“¡No vamos a salir de ahí hasta encontrar al último minero! Es un gobierno que promueve la justicia”, sostuvo, al señalar que hasta agosto se habían recuperado los restos de 23 trabajadores.

Toda vez que, en el marco de su gira de rendición de cuentas, Sheinbaum anunció una inversión de 650 millones de pesos para Coahuila dentro del Programa Integral de Producción de Carne de Alta Calidad, que contempla créditos a pequeños productores, engorda de ganado con bajas tasas de interés y la creación de un centro especializado.

“Con créditos, con apoyo del gobierno del estado y del Gobierno Federal, vamos a ser un país productor de carne de la mejor calidad”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México

La cifra se suma a los 700 millones de pesos para Durango y 831 millones de pesos para Sonora, con el objetivo de consolidar a México como referente en carne de exportación.