Sheinbaum reitera tener el respaldo del pueblo ante negociaciones con Trump

Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México es un país “libre, soberano e independiente” y que en cualquier negociación internacional cuenta con el respaldo del pueblo.

“Cuando negociamos con cualquier persona, en particular con cualquier presidente, sabemos que el pueblo nos respalda, y que México, para todas y todos los mexicanos, es un país libre, soberano e independiente, algo que no solo está en la mente, sino en el corazón de las y los mexicanos”, expresó durante el arranque de obras de puentes vehiculares en Colima.

Acompañada por la gobernadora Indira Vizcaíno, destacó que con la Cuarta Transformación “el pueblo de México recuperó su dignidad y fuerza”, y aunque no hizo referencia directa, sus declaraciones se dan un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que autoriza al Pentágono a usar fuerza militar contra cárteles de la droga.

“Dicen ‘mucha presidenta’, pero no, lo que hay en México es mucho pueblo”, enfatizó.

Promete convertir a Manzanillo en el puerto más importante de la región

De igual forma, Claudia Sheinbaum anunció que, con una inversión pública de la Secretaría de Marina, y la participación de empresas privadas, la ampliación del Puerto de Manzanillo lo convertirá en el más importante de América Latina.

“Es una inversión pública muy importante, de parte de la Secretaría de Marina, que se suma a inversión privada muy importante (…) para que empresas mexicanas, principalmente, operen este segundo puerto en Manzanillo”, explicó.

Durante el evento, algunos transportistas hicieron sonar el claxon de sus unidades en señal de protesta por afectaciones a la circulación derivadas de las obras en la autopista Armería–Manzanillo, así como problemas en la aduana del puerto.

Toda vez que, a los pescadores de la Laguna de Cuyutlán, aseguró que sus actividades están consideradas y protegidas en el proyecto, por lo que no les afectará el nuevo puerto.