Para la presidenta Claudia Sheinbaum es lamentable que elementos del Ejército Mexicano hayan asesinado a seis jornaleros en Tamaulipas, tras presuntamente haberlos confundido con miembros de la delincuencia organizada.

Presidenta pide investigación por operativo

Dijo durante su conferencia mañanera que ya se realizan las investigaciones para saber qué fue lo que sucedió:

“Sí un caso muy lamentable, y la Defensa de inmediato tomó cartas en el asunto, están las denuncias, obviamente, primero la revisión del caso así ocurre normalmente por parte de las propias autoridades, la Policía Militar de la Defensa pero también evidentemente, el juicio civil, entonces se va a revisar completamente la actuación y muy cerca de las familias”.

Claudia Sheinbaum Pardo / Presidenta de México

Según la mandataria, las fuerzas federales que están desplegadas en el territorio nacional deben respetar los protocolos de actuación:

“Se responde por parte de un policía, por parte de un miembro de la Guardia Nacional, de Defensa, etc. frente a una agresión, no se llega a disparar, nosotros tenemos un sistema jurídico en donde la autoridad si tiene una orden de aprehensión o está viendo que hay un delito en flagrancia pues actúa para detener al responsable o responsables y el uso del arma de fuego tiene que ser racional”.

Claudia Sheinbaum Pardo / Presidenta de México

¿Qué pasó en Tamaulipas?

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que seis personas murieron y tres resultaron heridas tras un enfrentamiento ocurrido la noche del 6 de octubre de 2025 en la carretera Ciudad Mante–Tampico, a la altura del kilómetro 71, en Tamaulipas.

Según el comunicado, los hechos iniciaron cuando una camioneta blanca intentó embestir a un vehículo del convoy militar que se desplazaba por la zona. Ante la amenaza, los soldados realizaron maniobras defensivas y posteriormente usaron sus armas, lo que derivó en el fallecimiento de cinco personas en el lugar. Una más murió durante su traslado al hospital.

Militares implicados son presentados ante la FGR

El personal militar involucrado fue relevado de sus tareas y actualmente se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la República, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas.

La Defensa reiteró su compromiso con el estado de derecho y aseguró mantener una política de cero impunidad, colaborando con las autoridades civiles para el esclarecimiento de los hechos.

