Sheinbaum respalda a Brugada tras doble asesinato de colaboradores en CDMX

Claudia Sheinbaum expresó este martes su total respaldo a Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, tras el asesinato de dos altos funcionarios ocurrido el martes 20 de mayo en la capital del país.

Durante la mañanera virtual desde Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que Brugada “no está sola”, y que ya se reunió con ella para ofrecerle su apoyo personal e institucional, luego del crimen que ha generado gran atención en medios y redes

“Que sepa que no está sola, el gobierno de la Ciudad no está solo y el pueblo de la Ciudad de México no está solo, estamos trabajando conjuntamente y está trabajando junto con el gabinete de seguridad, junto con el de la Ciudad de México y la Fiscalía y Seguridad Ciudadana para esclarecer los hechos, llegar a la verdad y justicia, como es nuestra política en todos los casos en el país”.