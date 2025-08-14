Sheinbaum responde a Trump: “En México, el pueblo manda”

GENERANDO AUDIO...

Fotos: Cuartoscuro y AFP

La presidenta Claudia Sheinbaum envió este jueves un mensaje que muchos interpretan como respuesta directa a declaraciones de Donald Trump, quien aseguró: “México hace lo que le decimos que haga”.

En un video publicado en sus redes sociales, Sheinbaum recorrió la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, un área que —recordó— se incorporó al proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando ella era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Y, por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, éste es un mensaje de México para el mundo: En México, el pueblo manda”, afirmó la mandataria mexicana.

Trump presume control sobre México y Canadá

Horas antes, el mandatario republicano dijo en el Despacho Oval que México y Canadá cumplen con sus instrucciones en materia de control fronterizo.

“México hace lo que le decimos que haga y Canadá hace lo que les decimos”, dijo Trump, al señalar que ambas fronteras “eran horribles” y ahora están “bajo control”.

Trump también aseguró que, gracias a estas medidas, “todo el mundo respeta nuevamente a Estados Unidos”.

Mensaje de Sheinbaum desde Chapultepec

Durante el recorrido, Sheinbaum destacó que la nueva sección cuenta con una sede alterna de la Cineteca Nacional, una escuela de cine, una escuela de artes y oficios, y la Bodega Nacional.

“Aquí antes era la industria militar y ahora es un espacio cultural para todas y todos. Y por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo: En México, el pueblo manda”, declaró.

El proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura busca ampliar las opciones culturales en la capital y es uno de los proyectos prioritarios desde que Morena llegó al poder.

