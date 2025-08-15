GENERANDO AUDIO...

FOTO: Reuters | Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en México el único que manda es el pueblo, esto tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que México hace lo que él dice.

Durante la conferencia matutina de este viernes, realizada en la Base Aeronaval de Chetumal, Quintana Roo, Sheinbaum fue cuestionada sobre las palabras de su homólogo estadounidense y reiteró su postura.

Ayer el presidente de Estados Unidos dice que en México se hace lo que él dice, ¿qué le responde?

– “Lo he dicho varias veces, el presidente Trump tiene una forma de hablar, pero como lo dije ayer, el único que manda en México es el pueblo, así de sencillo, así de importante…”, sostuvo la mandataria.

“Hacen lo que les decimos”: Esto dijo Trump sobre México y Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre la situación actual en las fronteras norte y sur de su país, y presumió ante los medios que México y Canadá cumplen sus órdenes en estos aspectos.

“Hacen lo que les decimos”, dijo el mandatario en el Despacho Oval, al afirmar que sus socios comerciales están trabajando en las fronteras de acuerdo con sus lineamientos.

“México hace lo que le decimos que haga y Canadá hace lo que les decimos. Porque tenemos las dos fronteras: la del norte y la del sur, y ambas eran horribles, pero algunos ahora dicen que es un milagro”, declaró este jueves Trump.

En sus declaraciones, el presidente afirmó que todo el mundo respeta nuevamente a Estados Unidos, gracias al cierre de ambas fronteras:

“Realmente respetan a este país otra vez. No lo respetaban. Pero ahora saben que significa mucho”, dijo Trump.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]