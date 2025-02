Luego del anuncio de la imposición de aranceles contra México y Canadá, y la supuesta relación del Gobierno Mexicano con cárteles mencionada por la Casa Blanca, la presidenta Claudia Sheinbaum reúne nuevamente a su gabinete y rechaza de manera categórica las calumnias desde Washington.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó a través de redes sociales de manera categórica que el Gobierno de México mantenga alianzas con cárteles u organizaciones criminales, como lo informó la Casa Blanca.

“Si en algún lugar existe tal alianza es en las armerías de los Estados Unidos que venden armas de alto poder a estos grupos criminales, como lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de este año.”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Expuso que, en la lucha contra los organismos criminales, México ha tenido avances en su actuación.

“Nuestro gobierno ha asegurado en cuatro meses más de 40 toneladas de drogas, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo. También ha detenido a más de diez mil personas vinculadas con estos grupos.”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Sentenció que, si el Gobierno de Estados Unidos quisieran atender el consumo de fentanilo, pueden poner el ejemplo al combatir la venta de estupefacientes.

“Si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, pueden por ejemplo combatir la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades, lo que no hacen y el lavado de dinero que se genera por esta actividad ilegal que tanto daño ha hecho a su población.”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Sugiere al país del norte iniciar una campaña masiva para evitar el consumo de drogas y cuidar a los jóvenes ante la grave problemática de salud pública.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, refiere que se busca la colaboración con los países vecinos y de ninguna manera se busca que llegue el fentanilo a EE. UU. ni a ninguna parte, pero si las autoridades estadounidenses quieren combatir a los grupos delictivos se tiene que trabajar de manera conjunta.

“México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos que trafican droga y generan violencia, debemos trabajar conjuntamente de forma integral, pero siempre bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y sobre todo, respeto a la soberanía, que no es negociable. Coordinación sí; subordinación, no.”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.