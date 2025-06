Sheinbaum se reúne con empresarios del acero y aluminio tras aumento de aranceles por parte de Trump

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum se reúne con empresarios. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con empresarios del acero y aluminio, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el incremento al 50% de los aranceles a ese sector.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, la mandataria confirmó su reunión con los empresarios y los secretarios de Economía y Hacienda, misma que ya había adelantado durante su conferencia matutina de este miércoles 4 de junio en Palacio Nacional. Sheinbaum Pardo reiteró su “responsabilidad” de “proteger los empleos”.

“Me reuní de manera virtual con empresarios del acero y aluminio, así como con los secretarios de Hacienda y de Economía; evaluamos los impactos y medidas contra los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos. Nuestra responsabilidad es proteger los empleos”

Sheinbaum adelanta posibles acciones tras aranceles de Trump

Aunque la mandataria no dio mayores detalles de lo hablado durante su reunión con los empresarios del sector, previamente, en la conferencia matutina, aseguró que, de no tener un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, México tomaría las acciones necesarias.

De igual manera, Sheinbaum Pardo considero “injusta” e “insostenible” la decisión del republicano.

“No estamos de acuerdo. No creemos que sea justa ni sostenible porque encarece todo y esperamos llegar a un acuerdo. Si no se logra, estaremos anunciando medidas que tenemos que tomar necesariamente para fortalecer y proteger los empleos. No es un asunto de venganza. Es un asunto de protección de nuestros empleos y nuestras empresas”, afirmó Claudia Sheinbaum.

Será el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, el encargado de buscar un acuerdo con el Gobierno de Donald Trump.

“El secretario de Economía, Marcelo, tiene una reunión tanto con el secretario de Tratados Comerciales como con el secretario de Comercio, en Estados Unidos. Y si no hay un acuerdo, ya nosotros estaríamos anunciando la próxima semana”, informó la presidenta