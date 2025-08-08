Sheinbaum revelará este viernes sorpresa con Intocable en la “Mañanera del Pueblo”

GENERANDO AUDIO...

Foto: X/ Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció en su cuenta de X la participación especial con Ricky y René, integrantes del grupo Intocable, durante la llamada “Mañanera del Pueblo”.

“Les invito a ver la Mañanera del Pueblo de este viernes 8 de agosto. Tenemos una sorpresa que planeamos con Ricky y René, de Intocable”, publicó la mandataria junto a un video. En el material se les puede ver durante su participación en la conferencia matutina y luego en una mesa de trabajo, con una melodía de fondo. “Y estamos todos…sueños para vivir”, cantan los músicos, mientras la presidenta les pregunta: “¿Y si la presentamos mañana?”. Por lo que se infiere que mañana estarían presentando un nuevo tema musical.

Hablan sobre el talento mexicano

Durante la conferencia matutina de hoy, los integrantes estuvieron con Sheinbaum. “Nos vinieron a visitar”, dijo sonriente la mandataria. “Ya vamos a platicar con ellos, a ver qué proyectos hacemos juntos”, agregó.

En un breve intercambio con la prensa, Ricky Muñoz, vocalista del grupo, compartió su experiencia con “México Canta”, el programa que impulsa a jóvenes talentos: “Tuve la oportunidad de escuchar a varios talentos y la verdad, mucho talento, muy bien. Estoy emocionado”, dijo.

Muñoz también expresó su sorpresa por estar presente en Palacio Nacional: “Todavía no me cae el 20, pero estoy feliz”, declaró.

Ante la pregunta sobre si estarán presentes en los festejos patrios del próximo 15 de septiembre en el Zócalo, Sheinbaum respondió entre risas: “Ahorita los invitamos”.

Aunque el grupo no ha sido confirmado oficialmente para ese evento, la invitación directa de la mandataria podría anticipar su participación.

