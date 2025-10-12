Sheinbaum revisa con gobernadores atención a daños por lluvias

GENERANDO AUDIO...

Foto: X: @Claudiashein

Mientras se espera que la depresión tropical continúe su entrada a tierra en Los Cabos, Baja California Sur, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con gobernadores de los estados afectados por las lluvias, para revisar la atención a los damnificados y zonas afectadas.

Asimismo, la mandataria federal destacó que el Comité Nacional de Emergencia “se encuentra en sesión permanente”, mientras continúan los operativos de Protección Civil y Fuerzas Armadas ante el paso de diversos fenómenos meteorológicos por el país.

De igual forma, la Conagua acotó que Raymundo se localizaba, ya como ciclón post-tropical, alrededor de las 21:00 horas a 10 kilómetros del territorio nacional, mientras que se prevé que para la medianoche de este sábado vuelva al agua en el Golfo de Baja California, toda vez que continúa perdiendo fuerza.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las emergencias?

Este sábado, a través de su cuenta de X, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se reunió con los gobernadores de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, donde continúa la atención a la emergencia.

Mientras que acotó que, en el encuentro, que se realizó de manera virtual desde Palacio Nacional, también estuvieron presentes diversas autoridades federales, acotando que continúa la sesión permanente del Comité Nacional de Emergencia.

Toda vez que, durante la tarde, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) destacó que entre el 6 y 9 de octubre se registraron lluvias intensas en cinco estados, con los siguientes acumulados:

Veracruz: 540 mm

Puebla: 487 mm

San Luis Potosí: 298 mm

Hidalgo: 245 mm

Querétaro: 232 mm

Se mantiene comunicación permanente con la gobernadora de Veracruz y los gobernadores de Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, para reforzar las acciones de auxilio, atención y recuperación en beneficio de la población.

Agregó que el Comité Nacional de Protección Civil sesionó el pasado viernes al mediodía, así como este sábado a las 12:30 horas para evaluar los avances en la atención a la contingencia.

De igual forma, se activaron los planes DN-III-E, de la Secretaría de la Defensa Nacional; Marina, de la Secretaría de Marina, y los de emergencia estatales y municipales.

Destacando que, en cuestión de auxilio y apoyo a la población, el Plan DN-III-E desplegó 5 mil 400 elementos e instaló albergues temporales en Puebla y San Luis Potosí, mientras sigue en alerta la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre (FACD), “con 512 unidades de maquinaria, 17 aeronaves, 10 cocinas comunitarias, 10 tortilladoras móviles y 48 plantas potabilizadoras de agua”.