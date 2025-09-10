Sheinbaum se enoja por pregunta sobre muerte de marinos

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum fue cuestionada por muerte de marinos. Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no ocultó su molestia al ser cuestionada este miércoles en conferencia de prensa sobre la muerte de otro elemento de la Secretaría de Marina.

Durante la mañanera, la mandataria calificó como incorrecto el planteamiento del periodista, al darse en el contexto de la investigación por presunto huachicoleo fiscal en la que presuntamente estarían relacionados algunos marinos.

Sheinbaum pide respeto a las víctimas

Sheinbaum explicó que, por respeto a las víctimas, no daría más detalles, y recordó que los fallecimientos están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR).

“La manera en que lo preguntas no me parece correcto ni para la víctima ni por lo que ocurrió”, señaló la presidenta.

La mandataria explicó que, hasta ahora, uno de los casos corresponde a un suicidio y que el ocurrido ayer parece tratarse de un accidente, aunque insistió en que la FGR determinará lo sucedido.

“Fue un suicidio y esta persona decide quitarse la vida; obviamente tiene que hacerse la investigación. Lo que pasó ayer hasta ahora parece un accidente, pero entró la FGR a realizar la investigación”, agregó.

Evita dar más respuestas

Tras la insistencia del reportero, Sheinbaum concluyó la discusión con un breve:

“Ya no te voy a contestar”.

De esta forma, reiteró que será el Gabinete de Seguridad y la FGR quienes informen sobre los avances de ambas investigaciones.

