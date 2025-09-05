Sheinbaum: se evalúa con la ONU integrar especialistas al caso Ayotzinapa

GENERANDO AUDIO...

A casi 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Gobierno de México analiza la posibilidad de que un nuevo grupo de expertos internacionales participe en la investigación del caso.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría de Gobernación mantiene diálogo con la ONU para determinar la factibilidad de integrar especialistas que evalúen las investigaciones y emitan recomendaciones en torno a la búsqueda de los estudiantes, la identificación de responsables y la atención a las víctimas.

Además, Sheinbaum aclaró que, de aprobarse, no se trataría del mismo Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que trabajó en el país entre 2015 y 2023, sino de un nuevo equipo con un enfoque distinto:

“Ya no es el GIEI que había antes (…) pedí a la secretaria Rosa Icela que hablara con Naciones Unidas para ver si era factible buscar expertos en áreas de investigación y métodos de investigación que se están siguiendo, para que madres y padres puedan tener la certeza de que se están haciendo bien las cosas”, dijo la mandataria.

Petición de más tiempo

Tras la reunión que sostuvo el jueves con familiares de los 43, Sheinbaum reconoció el malestar de los padres por la falta de avances, pero pidió comprensión sobre los tiempos de la investigación.

"Parece que lleva mucho tiempo, el fiscal explicó que para obtener las pruebas después de 11 años lleva su tiempo (…) yo pienso que esta nueva forma de investigación, mucho más basada en evidencias, nos va a llevar a un conocimiento mayor de la verdad y de dónde están los jóvenes", señaló.

Contexto de desconfianza

Las declaraciones surgen en medio de la frustración de las familias, quienes tras la última reunión con el gobierno aseguraron no haber recibido información nueva sobre las llamadas telefónicas de 2014, una de las líneas de investigación que consideran clave.

Por lo tanto, el eventual regreso de expertos internacionales se perfila como una de las salidas que el gobierno busca para restablecer la confianza con los padres de los normalistas, quienes siguen demandando verdad y justicia a más de una década de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

