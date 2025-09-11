Sheinbaum se solidariza con familiares de fallecidos en explosión de pipa

GENERANDO AUDIO...

Explosión en Puente de la Concordia Iztapalapa. Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó en un mensaje en X su solidaridad con las familias de las tres personas fallecidas y los lesionados tras la explosión de una pipa en Iztapalapa. El siniestro ocurrió este miércoles y movilizó a autoridades federales y capitalinas.

“Externamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de tres personas lamentablemente fallecidas y los lesionados, derivado de la explosión de una pipa en Iztapalapa”. Claudia Sheinbaum

En su publicación, Sheinbaum detalló que la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la red de hospitales del Gobierno de México trabajan junto con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para atender a las víctimas y sus familiares.

También reconoció el trabajo de los cuerpos de emergencia que acudieron de inmediato al lugar.

“Asimismo, expreso mi reconocimiento a los cuerpos de emergencia que apoyan en este lamentable suceso”. Claudia Sheinbaum

Autoridades y hospitales atienden a los heridos

Elementos de seguridad, personal médico y brigadistas permanecen en la zona del siniestro. Además, hospitales de la red pública capitalina fueron habilitados para atender a los lesionados.

Las causas de la explosión aún se investigan, mientras las autoridades confirmaron que continuará el apoyo a los afectados en los próximos días.

