Foto: Cuartoscuro/Archivo.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la seguridad aérea en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) está garantizada, tras el incidente registrado este lunes donde dos aeronaves estuvieron a punto de colisionar.

La mandataria nacional explicó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar si hubo un error humano o una falla en los protocolos.

“Siempre se hace una investigación, afortunadamente no pasó a mayores y se está revisando por parte de las autoridades competentes que tienen que ver con esto, pero en realidad estaba, digamos, estacionado uno para poder despegar y en ese momento aterrizó otro vuelo. Se hicieron todas las alertas y se están tomando todas las medidas, primero para saber exactamente qué ocurrió, dónde estuvo la falla y, segundo, para que no vuelva a ocurrir”, afirmó Sheinbaum.

“Siempre puede ocurrir algún error”: Sheinbaum

Sheinbaum destacó que, aunque este tipo de eventos pueden deberse a errores, las alertas funcionaron correctamente y se evitó una tragedia.

“Siempre puede ocurrir algún error, afortunadamente, en este caso no pasó a mayores y precisamente se dieron las alertas a tiempo para que no hubiera ningún accidente y se hace la revisión y todas las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir una situación de este tipo. Está totalmente garantizada (la seguridad del aeropuerto)”, subrayó la presidenta.