Fotos: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó cualquier acción violenta en el marco de los 11 años de los hechos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero.

Durante su conferencia “La mañanera del pueblo”, la mandataria afirmó que su administración mantiene el compromiso de alcanzar la verdad y la justicia, por lo que se han implementado cambios en la estrategia de búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos.

“Verdad y justicia, ese es nuestro compromiso, estamos trabajando en ello. Hay un nuevo fiscal especial, tenemos reuniones con los familiares y nuestro compromiso de poner todo de nuestra parte para llegar a la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes. No estamos de acuerdo con acciones violentas, no vamos a caer en la provocación”, señaló Sheinbaum.

Revisarán caso de José Luis Abarca

Sheinbaum agregó que revisarán el caso del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, vinculado con los hechos del 26 de septiembre de 2014. Abarca enfrenta un freno en la condena de 92 años de prisión por el delito de secuestro.

