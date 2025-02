Sheinbaum vetaría ley sobre cobranza delegada: “El salario es intocable”

GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum vetaría ley sobre cobranza delegada. Fuente: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, de ser aprobada, vetaría la ley sobre cobranza delegada, la cual busca obligar a los empleadores a descontar vía nómina los pagos de créditos de los trabajadores.

Mensaje claro al Senado

Al ser cuestionada sobre la iniciativa que podría discutirse en el Senado, Sheinbaum enfatizó que, aunque el análisis y aprobación de leyes es facultad del Poder Legislativo, el Ejecutivo no respaldará una medida que afecte los ingresos directos de los trabajadores.

“El salario de los trabajadores es intocable”

Sheinbaum subrayó que su Gobierno no está de acuerdo con que las instituciones financieras obliguen a los empleadores a retener pagos de créditos, ya que existen otras formas de garantizar el cobro sin comprometer el sueldo de los empleados.

“Nosotros no estamos de acuerdo con eso. El salario del trabajador es el salario del trabajador. Yo espero que el Senado no la apruebe, y si lo hace, la vamos a vetar. Hay otras formas de cobro, pero no a través del descuento de nómina obligatorio“.

El debate sobre esta iniciativa continúa en el Senado, pero Sheinbaum ya dejó clara su postura: no permitirá que se imponga esta medida en perjuicio de los trabajadores.

