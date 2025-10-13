GENERANDO AUDIO...

Foto: Gobierno de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, viajó este lunes a Pinal de Amoles, Querétaro, una de las comunidades más afectadas por las lluvias de los últimos días. A través de su cuenta de X, la mandataria compartió fotografías del recorrido y aseguró que hay presupuesto suficiente para apoyar a todas las familias.

“Seguimos en territorio; hay presupuesto suficiente para apoyar a todas las familias. Saldremos adelante”, escribió la presidenta junto con imágenes donde se le observa dialogando con pobladores y autoridades locales.

Gobierno Federal mantiene operativo en cinco estados afectados

Durante la conferencia matutina, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que del 6 al 9 de octubre se registraron fuertes lluvias en Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo, con acumulados de hasta 286 milímetros en algunas zonas.

Velázquez detalló que el Gobierno Federal, junto con las autoridades estatales y municipales, mantiene acciones de apoyo y atención a damnificados en las zonas más afectadas.

En el caso de Querétaro, reportó ocho municipios con daños, principalmente Pinal de Amoles y Landa de Matamoros, donde lamentablemente una persona falleció, según datos de la Fiscalía estatal.

Veracruz y Puebla, los estados con mayores afectaciones

La funcionaria federal indicó que Veracruz registra 40 municipios afectados, con 29 personas fallecidas y 18 no localizadas, mientras que Puebla suma 23 municipios impactados, con 13 fallecidos y 4 desaparecidos.

En Hidalgo, hay 28 municipios con daños, 21 fallecidos y 43 personas sin localizar.

Velázquez reiteró que los familiares de las víctimas recibirán acompañamiento y apoyo integral de los tres niveles de Gobierno y recordó que el número 079 está habilitado para reportar personas no localizadas.