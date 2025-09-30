GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum visitó las colonias afectadas por las inundaciones del fin de semana en el oriente de la zona metropolitana. Acompañada de autoridades locales, prometió que, en dos semanas, y luego de hacer dos evaluaciones, se sabrá cuáles son las obras que se requieren para evitar más afectaciones provocadas por las lluvias.

“En 15 días más o menos vamos a tener las obras que se necesitan hacer en esta zona, que ya se han hecho muchas, pero como es una zona de hundimientos se tiene que estar haciendo obras permanentemente. Estamos planeando una obra integral para poder ayudarle a todas las familias de toda la zona oriente del Valle de México”, Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por lo pronto, prometió, en los próximos días, las familias afectadas recibirán apoyos económicos por parte del Gobierno. La mandataria detalló que se están haciendo censos para que nadie quede “desamparado”.

“Se están levantando los censos, lo más pronto posible se va a dar el primer apoyo, esta misma semana y después con la evaluación de riesgos se va a dar un segundo apoyo, muy pronto, nadie se va a quedar desamparado”, Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

En su cuenta de X, Sheinbaum Pardo destacó las labores de limpieza en las zonas afectadas por las lluvias.

“Ha estado trabajando todo el equipo para la limpieza. Estamos trabajando juntos”.

Finalmente, en la grabación, la presidenta aseguró que los afectados por las inundaciones del fin de semana cuentan con el apoyo de las autoridades de todos los órdenes de Gobierno.

“No están solos. Vamos a estar cerca de ustedes y el Gobierno federal, los Gobiernos estatales y los Gobiernos municipales estamos coordinados para apoyarlos”, enfatizó la mandataria mexicana.