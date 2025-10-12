GENERANDO AUDIO...

Foto: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este domingo realiza una gira por Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de las entidades más afectadas por las lluvias torrenciales registradas el jueves pasado en la región de la Huasteca y municipios colindantes.

Lluvias dejan daños en cinco estados

De acuerdo con la mandataria, los cinco estados impactados por el temporal son San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Hidalgo y Puebla, donde se reportan 111 municipios afectados. Desde el viernes por la mañana, se instaló el Comité de Protección Civil y se activaron los planes DN-III-E y Marina para atender la emergencia.

Sheinbaum explicó que el Gobierno federal trabaja desde el primer momento en la apertura de caminos y la rehabilitación de carreteras. En total, se registraron 108 interrupciones en 18 carreteras federales, de las cuales 103 ya fueron atendidas, mientras continúan los trabajos en las cinco restantes. También se reportan caminos estatales y rurales con daños importantes.

Visita a Huauchinango, Puebla

Durante su recorrido, Sheinbaum visitó Huauchinango, uno de los municipios más afectados por las lluvias en Puebla, donde informó a la población sobre los protocolos de atención y supervisó la entrega de apoyos.

En la zona trabajan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, junto con autoridades estatales y municipales. Gracias a la mejoría en las condiciones climáticas, se ha podido avanzar más rápido en las labores de rescate y habilitar puentes aéreos hacia las comunidades que permanecen aisladas.

Se despliega apoyo federal y estatal

La presidenta destacó que hay más de seis mil elementos del Ejército y tres mil de la Marina desplegados en las zonas afectadas, además de 250 máquinas operando para restablecer la conectividad. También se han establecido puentes aéreos para llevar alimentos, agua y ayuda humanitaria.

Sheinbaum pidió a las personas que aún buscan a familiares comunicarse al 079, donde opera un equipo permanente de atención coordinado con los gobiernos estatales. Subrayó que la prioridad en este momento es garantizar alimentación, agua potable y refugios en condiciones óptimas.

Censo y entrega de apoyos

Una vez restablecidos los caminos, el Gobierno Federal comenzará un censo de población en todas las localidades afectadas para distribuir apoyos directos. “No vamos a dejar a nadie desamparado”, afirmó Sheinbaum.

Agregó que este domingo por la noche se volverá a reunir el Comité de Emergencias y que continuará informando diariamente sobre los avances en la atención y reconstrucción en los cinco estados afectados.