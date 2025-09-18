GENERANDO AUDIO...

Reunión bilateral. Foto: Gobierno de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este jueves en Palacio Nacional un encuentro con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y abrir nuevas oportunidades de inversión.

Durante una conferencia en Palacio Nacional, tras la reunión bilateral, la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, reconocieron a pregunta de Uno TV la presencia de pandillas y cárteles mexicanos en Canadá, y viceversa. Ambos coincidieron en reforzar la cooperación en materia de seguridad.

Carney reconoce actividades criminales en ambos países

El primer ministro canadiense señaló que sí existen pandillas y cárteles, tanto en México como en Canadá. Aseguró que ambos gobiernos han acordado reforzar la cooperación en seguridad, no sólo en la lucha contra el crimen organizado, sino también en temas de ciberseguridad, injerencia extranjera y defensa.

“Respecto al crimen internacional, como pandillas y cárteles, sí hay, de un lado y el otro”. Primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Sheinbaum apuesta por cooperación con respeto a la soberanía

La presidenta Sheinbaum subrayó que siempre habrá colaboración en seguridad, respetando la soberanía de cada país. Destacó el interés de México en conocer la experiencia de Canadá en ciberseguridad y en el fortalecimiento de su frontera, con el objetivo de aplicar buenas prácticas a nivel nacional.

“Buscamos la mejor forma de cooperar y coordinarnos. Canadá tiene mucha experiencia en ciberseguridad. Nos interesa saber cómo trabajan ese tema y que pueda haber cooperación. Nos interesa saber cómo fortalecieron, recientemente, su frontera”. Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum y Carney reafirman compromiso con el T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, coincidieron en la importancia del T-MEC para mantener la competitividad de la región junto con Estados Unidos.

Sheinbaum destacó el acuerdo laboral que permite a trabajadores mexicanos ir a Canadá, así como la necesidad de fortalecer este pacto. Por su parte, Carney subrayó que “somos más fuertes, unidos” y señaló que se pueden hacer ajustes para mejorar la competitividad en América del Norte.

La mandataria mexicana se mostró optimista en alcanzar un acuerdo tripartita durante la revisión del tratado, con la expectativa de que el pacto siga siendo un pilar de la relación entre los tres países.

Carney anuncia “nueva era de cooperación” con México

Mark Carney afirmó que inicia una “nueva era de cooperación elevada” con México, enfocada en fortalecer sectores como la economía, el medio ambiente, la seguridad pública y la sanidad.

Carney explicó que esta etapa busca una colaboración más estrecha y con resultados más rápidos, y definió cuatro pilares principales:

Prosperidad

Seguridad

Inclusividad

Sustentabilidad

Carney destaca el Mundial 2026: “el torneo más grande de la historia”

Durante la conferencia conjunta en Palacio Nacional, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, resaltó la importancia del Mundial 2026, que organizarán en conjunto México, Canadá y Estados Unidos.

Carney lo describió como “el torneo más grande de la historia” y reconoció que, aunque será una experiencia completamente nueva para Canadá, en el caso de México significará un “retorno a la grandeza”, al tratarse de la tercera ocasión en que nuestro país recibe este evento.

Temas clave de la reunión

Durante la reunión se abordaron temas clave, como comercio, minería, agricultura y gas natural, además de la revisión del T-MEC (USMCA), el tratado que ambos países comparten con Estados Unidos y que actualmente atraviesa un proceso de consultas públicas.

