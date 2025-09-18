GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este jueves en Palacio Nacional al primer ministro de Canadá, Mark Carney, en un encuentro destinado a “fortalecer la relación bilateral y promover nuevas inversiones”. Durante el inicio reunión, ambos líderes intercambiaron presentes: Sheinbaum regaló un jaguar de madera y un traje típico, mientras que los canadienses les obsequiaron un balón y una chamarra de la selección de fútbol de Canadá.

Así te lo informamos en Uno Noticias:

En la reunión, se discuten temas como comercio, así como inversiones en minería, agricultura y gas natural. También abordan la preservación del T-MEC, el acuerdo de libre comercio común con Estados Unidos, que ha protegido parcialmente a México y Canadá frente a aranceles impuestos por la administración de Donald Trump.

Ambos países abrieron recientemente consultas públicas sobre la revisión del pacto, conocido en inglés como USMCA. Carney y Sheinbaum podrían intercambiar estrategias para enfrentar las políticas comerciales de Trump, considerando que Estados Unidos ha impuesto aranceles elevados a Canadá, mientras México ha recibido prórrogas que le han permitido evitar los peores efectos.

[TE PODRÍA INTERESAR: Llega el primer ministro de Canadá a México para reunión con Sheinbaum]

¿Cómo es la relación comercial entre Canadá y México?

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, en 2024, la principal exportación de México a Canadá fueron automóviles y vehículos de transporte de personas, por 4 mil 872 millones de dólares, principalmente desde Ciudad de México, Puebla y Nuevo León. La principal importación desde Canadá fueron partes y accesorios de vehículos por mil 628 millones de dólares, con destino principalmente a Ciudad de México, Nuevo León y Estado de México.

En el mismo periodo, la Inversión Extranjera Directa (IED) de Canadá hacia México alcanzó los 3 mil 216 millones de dólares, repartidos entre reinversión de utilidades (1,761MDD), cuentas entre compañías (1,170MDD) y nuevas inversiones (285MDD). Las entidades que recibieron mayor IED fueron Ciudad de México, Veracruz y Querétaro.

Desde 1999, México ha recibido 57 mil 912 millones de dólares en IED desde Canadá, consolidando una relación económica de largo plazo.

Además, México recibió 232 millones de dólares en remesas desde Canadá en el segundo trimestre de 2025, y se registraron 8 mil 858 inmigrantes canadienses en el país en 2020, concentrados en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

La reunión en Palacio Nacional continúa, y se espera que ambos líderes concreten acuerdos que fortalezcan la cooperación económica, educativa y en energías renovables, para afianzar la alianza estratégica entre México y Canadá.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]