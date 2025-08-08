GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum y Bernardo Arévalo. Fotos: Cuartoscuro / AFP.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este viernes 8 de agosto de 2025 que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, para acordar detalles del encuentro bilateral programado para la próxima semana.

Sheinbaum y presidente de Guatemala tienen llamada telefónica

La titular del Ejecutivo agradeció en una publicación hecha en su cuenta de X la llamada telefónica que tuvo con el mandatario guatemalteco. Agregó que la reunión que sostendrán en unos días servirá “para acercar más a nuestro pueblos y naciones”.

Agradezco la llamada del presidente de Guatemala, @BArevalodeLeon; conversamos sobre el próximo encuentro para acercar más a nuestros pueblos y naciones. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 8, 2025

Postura de Bernardo Arévalo a la llamada con Sheinbaum

Por su parte, el presidente de Guatemala calificó de bueno el diálogo telefónico con Sheinbaum Pardo. Señaló que sirvió “para preparar nuestro encuentro de la siguiente semana”.

Añadió, a su vez, que el “intercambio con México fortalece y une a nuestros pueblos”.

Detalles de la reunión entre Sheinbaum y el presidente de Guatemala

En la conferencia mañanera de ayer, 7 de julio, Sheinbaum Pardo anunció que se reunirá con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en el sureste de México. No obstante, se desconoce aún el lugar exacto y el día que se llevará esta reunión.

Agregó, además, que al encuentro con Arévalo se podría sumar el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño.

“La próxima semana vemos al presidente de Guatemala, es un extraordinario, allá en el sureste, estamos viendo los lugares, pero les confirmo que nos vamos a ver y estamos viendo también si nos juntamos con el primer ministro de Belice, también”, indicó.

