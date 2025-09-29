GENERANDO AUDIO...

Presidenta Claudia Sheinbaum en Jalisco. Foto: Gobierno de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ante los abucheos y las rechiflas de asistentes durante un evento realizado en la Biblioteca Pública “Juan José Arreola” de la Universidad de Guadalajara como parte de la gira por su Primer Informe de Gobierno.

Sheinbaum amenaza con irse de mitin tras abucheos a gobernador de Jalisco

Desde el inicio del acto, las fuertes consignas en contra del mandatario estatal se hicieron presentes, por lo que Sheinbaum Pardo pidió a los presentes respeto al ser un evento constitucional.

Ante la reiteración de abucheos y rechiflas hacia Pablo Lemus, la titular del Ejecutivo amenazó con retirarse del lugar.

“Si están esos gritos, mejor nos vamos. ¿Vamos a respetar? A ver, levante la mano quien va a respetar. Bueno, si no hay respeto, nos vamos todos”, dijo Sheinbaum Pardo.

Reclamos por parte de productores de maíz y de agave

Avanzado el evento, algunos asistentes reclamaron “precios justos al maíz”, a lo que la mandataria federal indicó que al término del acto atendería las demandas, incluyendo la de los agaveros.

“Ahora te atiendo, compañera, ahora te atiendo, con gusto te atiendo terminando el evento. Y también el precio del maíz, también los atiendo ahorita en este momento, terminando, con gusto. Y a los agaveros también”, mencionó la presidenta.

Consignas contra gobernador de Jalisco continuaron y Sheinbaum sale en su defensa

Una vez que la presidenta agradeció al gobernador de Jalisco por la buena coordinación que ha habido a pesar de ser de partidos políticos distintos, las rechiflas en contra de Pablo Lemus se volvieron a hacer presentes, acción que rechazó una vez más Sheinbaum Pardo y volvió a amenazar con retirarse.

“Bueno, quedamos en que si iba a haber esas manifestaciones mejor acabábamos el mitin, ¿verdad? Bueno, ¿quieren que siga o no? A ver, ¿quién quiere que siga?”, manifestó la titular del Ejecutivo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]