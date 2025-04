Si Noroña tiene pruebas contra candidatos en Elección Judicial, que acuda al TEPJF: INE

Si el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, tiene pruebas contra candidatos por posibles vínculos con el crimen organizado, deberá presentarlas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Así respondieron los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Zavala y Martín Faz, a la petición del senador morenista de que esos candidatos sean impedidos de participar en la jornada del próximo primero de junio.

“La idoneidad de los candidatos no se hizo, pero si alguien lo quiere cuestionar podrá ir a través de los medios de comunicación a presentar pruebas, por qué se considera o no para ocupar un cargo” Claudia Zavala / consejera electoral

Asimismo, el también consejero del INE, Martín Faz, aseguró que “quien en un momento dado, si es el presidente del Senado, el presidente del Congreso, presentara una impugnación ante el Tribunal y que sea el Tribunal el que resuelva, la última palabra siempre la va a tener el Tribunal”.

Aunque, advirtieron que deberán ser pruebas firmes.

“Él tendrá que dar fe de sus señalamientos , mostrando elementos concretos y específicos, porque solamente con señalamientos genéricos difícilmente creo yo que alguna autoridad responsable, la que fuese, el Tribunal o nosotros, no, se tienen que dar elementos” Martín Faz / consejero INE

Además, los consejeros recordaron que el Senado de la República fue el responsable de vigilar que las candidaturas cumplieran con los requisitos de idoneidad y que ahora ya es muy tarde para realizar sustituciones.

“Son candidatas y candidatos, llegó a través del Senado, no han sido sustituidos, se mandaron a imprimir las boletas y, yo no lo recuerdo, pero creo que ya no es tiempo para poder presentar sustituciones”

Claudia Zavala / consejera electoral