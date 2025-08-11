Siete entidades con casos de gusano barrenador, Secretaría de Agricultura sostendrá reuniones con EE.UU.

GENERANDO AUDIO...

Foto: Uno TV//Cuartoscuro.

Siete entidades en México tienen casos de gusanado barrenador, dijo el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, quién agregó que esta semana mantendrá reuniones con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos a fin de trabajar en la apertura de la frontera para la exportación de ganado.

“Tenemos casos en Veracruz, en Campeche, en Yucatán, unos pocos en Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, y afortunadamente hemos contenido este avance que tenía el gusano barrenador desde Panamá. Funcionaron los planes y tenemos que contenerlo en el sur y sureste del país porque así se nos dispersa al resto del territorio nacional pues se convierte en una tarea más difícil después la erradicación”. Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural

“Van muy bien esas platicas, hay algunos asuntos pendientes y yo espero esta semana recibir aquí en la secretaría a una alta autoridad del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para seguir conversando”, dijo Berdegué sobre las negociaciones que mantienen con el país vecino.

Pérdidas en la ganadería por cierre de frontera a causa del gusano barrenador

Sobre las pérdidas por el cierre a la exportación de ganado, el secretario indicó que, ese ganado podrá valer más en el momento de la exportación a Estados Unidos.

“Si el ganadero que pensaba en exportar hace 10 días un cargamento de ganado pues obviamente no recibió su dinero pero esos animales están ahí siguen ganando peso en el momento en que logremos que se vuelva a iniciar la exportación pues esos animales digamos no desaparecieron se van a poder vender se van van a ser animales con más peso van a valer más”, dijo el funcionario.