Grito de Independencia 2025 EN VIVO: transmisión este 15 de septiembre por Uno TV

Fotos: Cuartoscuro/GettyImages

Este lunes 15 de septiembre a las 22:35 horas, Uno TV transmitirá en vivo y con cobertura especial el Grito de Independencia desde el Zócalo de la Ciudad de México. La conducción estará a cargo del periodista José Cárdenas, acompañado de los enlaces en directo de Ricardo Rivera.

Claudia Sheinbaum dará su primer Grito de Independencia

Será un momento histórico: se trata del primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum como presidenta de México y también el primer grito encabezado por una mujer en la historia del país, lo que lo convierte en un hecho sin precedentes.

El Grito de Independencia recuerda el llamado de Miguel Hidalgo en 1810 para iniciar la lucha por la libertad. Cada año, el presidente toca la campana de Palacio Nacional y vitorea a los héroes nacionales frente a miles de mexicanos reunidos en la Plaza de la Constitución.

Uno TV te lleva la cobertura especial

Con la conducción de José Cárdenas y los enlaces en vivo de Ricardo Rivera, Uno TV mostrará el ambiente en el Zócalo y el momento histórico en que Claudia Sheinbaum dará su primer grito como presidenta.

La cita es este lunes 15 de septiembre a las 22:35 horas, en vivo a través de unotv.com y la app de Uno TV.