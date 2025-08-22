GENERANDO AUDIO...

SRE dio a conocer que mexicanos siguen detenidos en Florida. Fotos: Reuters

Al menos 78 mexicanos permanecen arrestados en el centro de detención para migrantes de Florida conocido como “Alligator Alcatraz”, informó este viernes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El titular de la dependencia, Juan Ramón de la Fuente, explicó que hasta ahora no se han recibido notificaciones sobre la situación de los connacionales, luego de que una jueza ordenara desmantelar el lugar por motivos ambientales.

Redadas dejan mil 600 mexicanos detenidos

Durante la conferencia de prensa, De la Fuente señaló que mil 600 mexicanos han sido detenidos en redadas realizadas por agentes encapuchados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintos estados de Estados Unidos.

Más de 82 mil mexicanos repatriados en 2025

El canciller agregó que, de enero a la fecha, 82 mil 49 mexicanos han sido repatriados a México. De ellos, 47 mil recibieron asistencia consular en el proceso de retorno.

También aclaró que la revisión anunciada por el Gobierno de Estados Unidos sobre al menos 55 millones de visas para posibles deportaciones no afectará a choferes mexicanos, ya que cuentan con permisos especiales bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

