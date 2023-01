Aureoles y Mancera dispuestos a medirse con otros precandidatos. FOTO: Cuartoscuro

Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera serán los aspirantes a la candidatura a la presidencia de 2024 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), así lo anunció el dirigente nacional del partido en conferencia de prensa.

La mañana de este sábado, el PRD ofreció una conferencia de prensa que pudo ser vista a través de Facebook en directo, a través de la misma, cuestionó la alianza que lleva a cabo en “Va por México” con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Destacan que se han unido en alianza político-electoral respondiendo al llamado de la sociedad para ganarle al gobierno en curso en las elecciones de 2023 y 2024.

Los aspirantes a la candidatura por la presidencia del PRD

Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del PRD, destacó que entre sus filas hay dos compañeros prominentes, dispuestos a caminar y sujetarse a un método democrático, abierto, plural y participativo, para resolver que el partido si cuenta con perfiles que puedan destacar como presidenciables.

“El compañero exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera”. Jesús Zambrano, dirigente PRD nacional

Destaca que en la alianza no esperan una ruptura con los otros partidos a pesar de la decisión y que no se meterán en los asuntos de los otros partidos, sin embargo, aún no hay nada decisivo, solo forma parte de un resolutivo que tanto el PRI como el PAN sean los encargados de dirigir los procesos de selección de candidatos para 2023 y 2024.

“Deseamos que el acuerdo entre el PRI y el PAN, no derive en una ruptura, lo vamos a hacer con el PAN, lo cual significa que no nos meteremos en la vida interna de otros partidos”. Jesús Zambrano, dirigente PRD nacional

De no haber acuerdos en la coalición, el PRD amenazó con cambiar sus estrategias para las alianzas, mismas que tomó por considerar una absoluta necesidad, pero tendrán que ir evaluando la situación para ver qué ocurre.

Cabe mencionar, que, de abrirse el proceso, confirmó que Mancera como Silvano no tendrían problemas en medirse con los otros candidatos.