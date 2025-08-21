GENERANDO AUDIO...

Silvia Delgado García. Foto: AFP.

Cada vez es más común que se utilicen de manera incorrecta las leyes que se implementaron para defender a las mujeres. Ahora, la abogada Silvia Delgado García, quien llegó a ser parte de la defensa legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán y recientemente fue electa jueza penal en Chihuahua, denunció por presunta violencia política de género a activistas y medios comunicación, quienes cuestionaron en el proceso de la pasada elección judicial sus vínculos con el crimen organizado.

Miguel Alfonso Meza, director de Defensxres, revela denuncia por parte de Silvia Delgado García

El pasado martes 19 de agosto, el activista Miguel Alfonso Meza, director de la organización civil Defensxres, compartió a través de su cuenta de X que la exabogada del “Chapo” lo denunció por violencia política de género y, a su vez, el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua (IEEC) le entregó sus datos.

Meza mencionó que durante la elección judicial calificó a la abogada Delgado García de ser una candidata altamente riesgosa por su relación con el ex líder del Cártel de Sinaloa, lo que le valió ser denunciado.

Acusó, además, que el IEEC “no solo inició una investigación de más de 800 páginas en mi contra. También solicitó a Meta, al SAT y a mi compañía telefónica que entregara mis datos personales”. Al respecto, indicó que el SAT y su compañía de teléfono se negaron a entregar esa información argumentando que es confidencial. Sin embargo, Meta entregó su número telefónico y correos personales.

De acuerdo con el activista, Delgado García también denunció por los mismos motivos a los directores de 14 medios.

Sinaloahoy acusa que también los denunció la exabogada de “El Chapo”

El medio de comunicación sinaloense respondió a la publicación del activista y dirigente de Defensxores y señaló que también fueron denunciados por parte de Silvia Delgado García.

Precisó que “por publicar algo que es de conocimiento público”, se les acusa de “violencia política con razón de género”.

BiNoticias recibió la misma denuncia por la jueza electa Silvia Delgado García

Por su parte, el medio BiNoticias informó ayer, 20 de agosto, que recibió también una denuncia por presunta violencia política de género por la jueza electa Silvia Delgado García.

Puntualizó que “informar sobre el vínculo laboral entre la próxima juzgadora y Joaquín “El Chapo” Guzmán sí es de interés público y permite a la ciudadanía conocer el perfil de quien incluso ahora será servidora pública”, por lo que considera que la denuncia solo es utilizada para censurar información.

¿Quién es Silvia Delgado García?

Silvia Delgado García es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), con una maestría en Amparo por la Universidad de Durango y una especialidad en Mediación, certificada por el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua.

En su trayectoria destaca como abogada litigante en materia penal, tanto del fuero común como federal, y también en las áreas laboral, civil, mercantil y familiar.

En 2016, fungió como parte de la defensa legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán mientras estaba preso en Ciudad Juárez, Chihuahua, previo a su extradición a Estados Unidos.

Durante la reciente elección judicial, participó como candidata a jueza penal en el Distrito V Bravos de Ciudad Juárez, propuesta por el Comité del Poder Ejecutivo de Chihuahua. Obtuvo más de 23 mil sufragios, ubicándose en segundo lugar en las votaciones, convirtiéndose así en jueza penal electa, con un periodo estimado de hasta 9 años.

El pasado 20 de junio, recibió la constancia de mayoría que la acredita formalmente como jueza penal, otorgada por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

