Foto: Cuartoscuro

La escritora Silvia Molina fue distinguida con el Premio al Mérito Literario “Rosario Castellanos” 2024, otorgado por el Senado de la República, en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones a las letras mexicanas.

Molina, autora de novelas, cuentos y literatura infantil, agradeció el galardón y destacó que la escritura es un camino para comprender la vida y la condición humana.

“Si la vida es una aventura, la literatura es una reflexión sobre lo que uno recuerda de la vida, es una búsqueda de nosotros mismos, un repaso sobre el mundo y la condición humana (…) recibir esta distinción que otorga el Senado de la República es para mí una gran responsabilidad, un honor inmenso y un aliento para seguir adelante”, expresó.

Entre sus títulos más destacados se encuentran “La mañana debe seguir gris“, “El amor que me juraste“, “La familia vino del norte“, “El tío Rafael o la huida del peregrino” y la obra colectiva “El hombre equivocado“.

Homenaje a Rosario Castellanos

La autora también recordó la figura de Rosario Castellanos, una de las escritoras mexicanas más influyentes del siglo XX, a quien describió como una intelectual universal.

“Les expreso mi asombro por el hecho de que el día de hoy me haya tocado estar aquí con ustedes honrando a esta escritora universal y recordándola como la gran intelectual que fue Rosario Castellanos”, dijo.

Con este reconocimiento, el Senado busca resaltar la labor de escritoras y escritores que han enriquecido la literatura mexicana y contribuido a la difusión de la cultura.

