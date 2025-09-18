GENERANDO AUDIO...

El Segundo Simulacro Nacional 2025 se llevará a cabo este 19 de septiembre, a las 12:00 horas en todo México. La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, destacó en entrevista con Pablo Valdés y Juan Rivas en “A las Nueve en Uno” que: “Mañana es una oportunidad para podernos organizar y preparar nuestras capacidades de respuesta”.

La funcionaria explicó que la hipótesis central será un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. “Repito, es una hipótesis y es con lo que debemos de trabajar tanto la población como protección civil”, señaló.

Huracanes, incendios y tsunami en el simulacro

No todas las entidades trabajarán con la hipótesis de sismo. “Habrá estados que eligieron huracán como Campeche, Yucatán, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur; en Durango, Guanajuato y Tamaulipas será por incendio urbano y en Baja California por tsunami”, precisó Velázquez.

La coordinadora subrayó que el ejercicio busca abarcar los distintos riesgos del país: “Trabajamos durante todo el año para identificar cuáles son los riesgos y cómo mitigarlos”.

Prueba nacional de alertamiento por celular

Por primera vez, el simulacro incluirá la prueba de alertamiento por telefonía celular. “Con que tengan encendido su celular, tiene que llegar un mensaje escrito y un sonido que indique: esto es un simulacro”, explicó.

México será el cuarto país en América en contar con esta tecnología, después de Canadá, Estados Unidos y Chile. “Este alertamiento está diseñado para ofrecer una cobertura nacional y puede activarse de manera segmentada”, detalló.

Además, se activarán 14 mil 491 altavoces en los estados del Pacífico y del centro del país. “La preparación y la prevención es nuestra fuerza, es la fuerza de México”, concluyó Velázquez.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]