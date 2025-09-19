GENERANDO AUDIO...

Hoy 19 de septiembre de 2025, a las 12:00 horas, en México se lleva a cabo un simulacro. No sólo se activan los altavoces urbanos, las brigadas de emergencia y los protocolos de evacuación en miles de edificios, sino que este año, por primera vez, la alerta sísmica llega directamente a más de 80 millones de teléfonos celulares en todo el país.

El texto: “ESTO ES UN SIMULACRO – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México – ESTO ES UN SIMULACRO”.

¿Qué se simula este 19 de septiembre?

La hipótesis principal es un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con impacto en Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Colima, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Guanajuato y Veracruz

Al mismo tiempo, alrededor de 14 mil altavoces se activaron en los estados con sistema de alerta sísmica. En el resto del país, cada entidad podrá adaptar el simulacro a sus propios riesgos: ciclones, incendios, deslizamientos o emergencias químicas.

Este ejercicio no es casualidad. El 19 de septiembre es una fecha marcada en la memoria nacional. Este año se cumplen 40 años del terremoto de 1985, que transformó para siempre la forma en que México entiende la protección civil.

También se cumplen 8 años del sismo ocurrido el mismo día, pero en el 2017, el cual ocurrió a las 13:14 horas y se trató de un sismo de magnitud 7.1 que sacudió la Ciudad de México, con epicentro en Puebla.

Lo que debes saber si participas en el simulacro

La alerta, en celulares, radios, televisores y altavoces urbanos

A las 12:00 horas (tiempo del centro) comienza el ejercicio

Si vives en otro huso horario, revisa la hora local en las redes de CNPC

No olvides identificar rutas de evacuación, puntos de reunión y brigadas internas en tu lugar de trabajo o vivienda

en tu lugar de trabajo o vivienda Toda la información oficial se difundirá en Facebook y X (Twitter) de CNPC

El Gobierno insiste en que este no es un mensaje cualquiera, sino un ensayo nacional para que la población reconozca la alerta, sepa cómo reaccionar y se prepare para escenarios reales.

