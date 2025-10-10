GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum y María Corina Machado. Foto: Cuartoscuro/AFP.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, líder opositora de Venezuela. Durante la conferencia mañanera de este viernes, la mandataria federal respondió de manera breve que no emitiría comentarios al respecto.

“Sin comentarios”: Sheinbaum sobre el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Sheinbaum Pardo fue consultada sobre su opinión ante el galardón otorgado a la política venezolana, a lo que declaró lo siguiente:

“Sobre María Corina Machado que recibe el Premio Nobel, sin comentarios. Ya me imagino lo que van a decir, sin comentarios, ya están ahorita escribiendo”, respondió la presidenta.

Con esta respuesta, la titular del Ejecutivo dejó en claro que no abundaría en declaraciones sobre el tema.

Sheinbaum reafirma postura sobre soberanía y autodeterminación

La mandataria federal recordó la posición del Gobierno mexicano respecto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, principios que, dijo, están establecidos en la Constitución.

“Pues nosotros siempre hemos hablado de la soberanía y del autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción sino porque así lo establece la Constitución y me quedaría hasta ahí el comentario”, añadió Sheinbaum Pardo.

Puntualizó, además, que México mantiene su política de no intervención en los asuntos internos de otras naciones, en línea con los principios de la diplomacia mexicana.

