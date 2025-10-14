GENERANDO AUDIO...

El paro es en, al menos, 10 estados. Foto: Charbell Lucio

Agricultores de distintas entidades del país emprendieron este martes 14 de octubre, un paro nacional con bloqueos carreteros y movilizaciones, exigiendo precios justos para los granos básicos, cumplimiento de pagos atrasados y mayor atención del Gobierno federal al campo mexicano.

¿En qué estados se manifiestan los agricultores?

En Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, productores agropecuarios se sumaron al paro nacional convocado por organizaciones del sector rural. Desde temprana hora, los manifestantes instalaron siete puntos de bloqueo en la entidad: tres en casetas de peaje y cuatro sobre vías férreas, lo que afectó temporalmente el paso del tren turístico “El Chepe”.

Miguel Yuren Ortiz Valenzuela, líder de los productores agrícolas en Chihuahua, explicó a medios locales, que el movimiento busca exigir precios justos para el maíz, el trigo y otros granos, así como la actualización de concesiones y permisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), trámites que llevan años en espera.

Jalisco

En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), los agricultores comenzaron su movilización alrededor de las 10:00 horas sobre la libre a Colima, a la altura del macrolibramiento. El cierre, que abarca ambos sentidos de la carretera Colima-Guadalajara, provocó importantes congestionamientos viales hacia el sur de la ciudad, especialmente entre Tlajomulco de Zúñiga y Acatlán de Juárez.

Con pancartas que leían “sin precio justo, no hay cosecha”, los productores anunciaron, además, bloqueos en la carretera Guadalajara-Manzanillo y en la caseta de Ocotlán, como parte de la jornada nacional de protesta.

Autoridades prevén que el cierre en el kilómetro 40 se mantenga por, al menos, tres horas en ambos sentidos.

Michoacán

Con la exigencia de que mejoren los precios para el maíz, aguacate, jitomate y otros productos básicos, campesinos y ejidatarios de Michoacán salieron a las calles y organizaron marchas, plantones y bloqueos en distintos puntos del estado.

En Morelia, productores dedicados al maíz se plantaron frente al Palacio de Gobierno, donde estacionaron sus máquinas agrícolas y protestaron con cartulinas en mano, demandando que el pago por tonelada de producto supere los 7 mil pesos.

“Los precios que nos están pagando son 5 mil 700 para el maíz y 5 mil 300 para el sorgo, cuando el costo de producción viene arriba de 56 mil pesos”. Timoteo Cervantes, productor de maíz de Angamacutiro. Los agricultores exigen precios justos. Foto: Charbell Lucio

Los manifestantes también pidieron que se establezca un presupuesto digno para el campo, se otorguen subsidios para la modernización en las técnicas de cultivo y se cree un seguro agrícola y fondo de contingencia ante desastres naturales.

Además de Morelia, se registraron movilizaciones en Jiquilpan, Sahuayo, Uruapan y Apatzingán, esta última, encabezada por productores limoneros, quienes exigen la regulación de los días de corte y compra-venta del cítrico.

Sinaloa

En Culiacán, un contingente de más de un centenar de personas se concentró frente a la Catedral, con cerca de 12 tractores atravesados sobre la avenida Álvaro Obregón, lo que paralizó temporalmente el centro de la ciudad. Los agricultores exigieron el pago completo de los apoyos del ciclo agrícola 2023–2024, denunciando que muchos aún no reciben los 750 pesos por tonelada prometidos como medida emergente ante la caída del precio del maíz, ni los 200 pesos por tonelada adicionales por cobertura de precios.

Además, se registraron cierres parciales en las casetas de Guasave, Ahome y Navolato, donde los productores realizaron bloqueos intermitentes con maquinaria y pancartas.

Zacatecas

En Zacatecas, los agricultores bloquearon la caseta de cobro Osiris, cerrando la circulación en ambos sentidos.

De acuerdo con reportes locales, también se registraron cierres y movilizaciones en la caseta Calera y la carretera hacia Fresnillo, lo que afectó el tránsito hacia el norte del estado.

Las autoridades de seguridad han recomendado evitar los desplazamientos hacia Zacatecas durante el paro, debido a la presencia de maquinaria agrícola y largas filas de automóviles detenidos.

¿Por qué protestan los agricultores?

Los manifestantes acusan al Gobierno federal de incumplir pagos comprometidos y no ofrecer soluciones reales ante la crisis que enfrenta el campo mexicano. Según productores, más de un centenar de agricultores siguen sin recibir los apoyos económicos prometidos por tonelada de maíz, mientras que otros reclaman la falta de transparencia en la distribución de los subsidios.

A estas demandas se suma la afectación por la sequía en amplias zonas del país y la caída en los precios internacionales del grano, que ha reducido drásticamente sus ingresos.

De acuerdo con la prensa local, el paro nacional reúne a productores de Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato y Tamaulipas, quienes advierten que las movilizaciones continuarán si no se establecen acuerdos inmediatos para garantizar la viabilidad económica del campo mexicano.