Sinaloa, Veracruz y Chihuahua concentran más secuestros en 2025

Focos rojos en secuestros en México
Foto: Hecha con IA.

En agosto de 2025, México registró 150 secuestros con 225 víctimas, un aumento de poco más del 28% respecto a julio, de acuerdo con el Reporte Nacional de Secuestro de la organización Alto al Secuestro.

Los estados con mayor incidencia durante el octavo mes del año fueron:

  • Sinaloa – 28 casos
  • Chihuahua – 14 casos
  • Sonora – 14 casos
  • Guanajuato – 13 casos
  • Estado de México – 11 casos
  • Veracruz – 10 casos

Secuestros México Agosto
Foto: Alto al Secuestro.

Estados con más secuestros en México

De octubre de 2024 a agosto de 2025, Sinaloa encabeza el ranking nacional con 836 secuestros, seguido de Veracruz (120), Chihuahua (112), Estado de México (74) y Sonora (68).

En conjunto, estas cinco entidades representan el 62.7% del total nacional.

A nivel municipal, los focos rojos se concentran en Culiacán, Sinaloa, con 780 secuestros; Juárez, Chihuahua, con 88; y Poza Rica, Veracruz, con 26.

Estados con más secuestros
Foto: Alto al Secuestro.

Comparativo y cifras clave

El reporte advierte que la tendencia ha ido al alza. Sólo en agosto, el secuestro repuntó en 14 estados, entre ellos Guanajuato, Nayarit y Michoacán.

En contraste, seis entidades como Puebla, Tabasco y Chiapas reportaron una baja en los casos.

Por otro lado, ocho estados mantienen cero secuestros en lo que va del año:

  • Coahuila
  • Colima
  • Durango
  • Hidalgo
  • Querétaro
  • Tamaulipas
  • Tlaxcala
  • Yucatán

La asociación subrayó que, pese a la magnitud del problema, muchas víctimas no son registradas oficialmente. De las 225 víctimas de agosto, sólo 48 fueron contabilizadas por autoridades, lo que deja fuera a casi el 80% de los casos.

