Sinaloa, Veracruz y Chihuahua concentran más secuestros en 2025
En agosto de 2025, México registró 150 secuestros con 225 víctimas, un aumento de poco más del 28% respecto a julio, de acuerdo con el Reporte Nacional de Secuestro de la organización Alto al Secuestro.
Los estados con mayor incidencia durante el octavo mes del año fueron:
- Sinaloa – 28 casos
- Chihuahua – 14 casos
- Sonora – 14 casos
- Guanajuato – 13 casos
- Estado de México – 11 casos
- Veracruz – 10 casos
Estados con más secuestros en México
De octubre de 2024 a agosto de 2025, Sinaloa encabeza el ranking nacional con 836 secuestros, seguido de Veracruz (120), Chihuahua (112), Estado de México (74) y Sonora (68).
En conjunto, estas cinco entidades representan el 62.7% del total nacional.
A nivel municipal, los focos rojos se concentran en Culiacán, Sinaloa, con 780 secuestros; Juárez, Chihuahua, con 88; y Poza Rica, Veracruz, con 26.
Comparativo y cifras clave
El reporte advierte que la tendencia ha ido al alza. Sólo en agosto, el secuestro repuntó en 14 estados, entre ellos Guanajuato, Nayarit y Michoacán.
En contraste, seis entidades como Puebla, Tabasco y Chiapas reportaron una baja en los casos.
Por otro lado, ocho estados mantienen cero secuestros en lo que va del año:
- Coahuila
- Colima
- Durango
- Hidalgo
- Querétaro
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Yucatán
La asociación subrayó que, pese a la magnitud del problema, muchas víctimas no son registradas oficialmente. De las 225 víctimas de agosto, sólo 48 fueron contabilizadas por autoridades, lo que deja fuera a casi el 80% de los casos.