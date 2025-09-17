Se cumplen 8 años del sismo del 19 de septiembre de 2017: las imágenes de la tragedia

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

A la 1:14 de la tarde del 19 de septiembre de 2017 sonó la alerta sísmica. Era la segunda vez que se escuchaba en el día, la primera fue como parte de un simulacro, pero la segunda ocasión, pasadas las 13 horas, advertía lo que terminó siendo un violento movimiento de magnitud 7.1 que dejó destrozos y decenas de víctimas.

Del sismo del 19 de septiembre de 2017 quedaron imágenes en la memoria colectiva de México.

Las imágenes de la tragedia: así se vivió el sismo del 19 de septiembre de 2017

Las escenas que siguieron al sismo fueron devastadoras. El temblor, con epicentro a 8 kilómetros al noroeste de Chiautla de Tapia, Puebla, dejó edificios derrumbados, un colegio con niños sepultados tras su colapso, caos, miedo e incertidumbre.

En el corazón de la Ciudad de México, que volvió a ser sacudida reabriendo la herida del terremoto del 19 de septiembre de 1985, en la calle Chimalpopoca, un edificio se vino abajo sepultando a decenas de personas, en su mayoría mujeres.

A unos kilómetros de distancia, en Ámsterdam 107, en la colonia Hipódromo Condesa, otro edificio colapsó por el movimiento.

Foto: AFP

Al sur de la capital, en la alcaldía Tlalpan, la tragedia se intensificaba con la caída de un colegio, atrapando, en su interior, a alumnos y personal de la escuela. El saldo final fue de 26 personas fallecidas, 19 de ellos menores de edad.

Foto: Cuartoscuro Foto: AFP

Un Multifamiliar, también en Tlalpan, fue parte de las construcciones que no resistieron el sismo. Los departamentos se convirtieron en una jaula de concreto y escombros para varias personas, al menos, 9 de ellas murieron. Además, varios edificios habitacionales resultaron severamente dañados por el sismo.

Foto: Cuartoscuro

Los equipos de emergencia se activaron, las ambulancias pasaban en el norte, en el centro, en el sur, en la ciudad completa resonaban las sirenas que advertían heridos.

Foto: Cuartoscuro Foto: Cuartoscuro

[TE PUEDE INTERESAR: Se cumplen 8 años del sismo del 7 de septiembre de 2017 en Chiapas]

Al bullicio del pánico, le siguió un silencio. El puño arriba era la señal que a todo mexicano callaba con la esperanza de que los rescatistas escucharan un latido o una palabra de los sobrevivientes bajos pilas enormes de escombros.

Foto: Cuartoscuro

De los escombros se rescataron sobrevivientes, y cuerpos.

Foto: Cuartoscuro

El sismo del 19 de septiembre de 2017 dejó en total 369 muertos, la mayoría en la capital del país. Las víctimas mortales se contabilizaron en:

Ciudad de México, con 228 decesos

Morelos, con 74 decesos

Puebla, con 45 decesos

Estado de México, con 15 decesos

Guerrero, con 6 decesos

Oaxaca, con 1 deceso

Foto: AFP

El costo de las afectaciones fue estimado en 62 mil 99 millones de pesos, de acuerdo con información de las autoridades.