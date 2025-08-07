GENERANDO AUDIO...

El sismo ocurrió a las 7:19 el 19 de septiembre de 1985. Fotos: AFP | Cuartoscuro

Se cumplirán 40 años de una de las tragedias que marcó a México: el terremoto de magnitud 8.1 del 19 de septiembre de 1985. Eran las primeras horas de la mañana cuando el sismo azotó a la Ciudad de México, además, la fecha dejó otra herida 32 años después. El mismo día, en 2017, un fenómeno similar, de magnitud 7.1, devastó varios sitios del país.

El sismo del 19 de septiembre de 1985, de magnitud 8.1, ocurrió a las 7:19 horas. En UnoTV.com te compartimos un recuento de ese episodio en nuestra historia que dejó en ruinas una parte de la Ciudad de México.

A 40 años del sismo del 19 de septiembre de 1985 en México

El próximo 19 de septiembre se cumplirán cuatro décadas del sismo de 8.1 en la escala de Richter que cimbró a la Ciudad de México. El epicentro fue en las costas de Michoacán con una profundidad de 15 kilómetros (km). De acuerdo con información federal, el movimiento fue percibido en el centro, sur y occidente del país.

Al día siguiente, la noche del 20 de septiembre de 1985 una de las réplicas, de magnitud 7.6, terminó derrumbando muchas de las estructuras dañadas por el evento principal.

Cifras del sismo del 19 de septiembre de 1985

De acuerdo con datos oficiales, el terremoto de 1985 dejó las siguientes consecuencias:

6 mil muertos de forma oficial; estimaciones no oficiales indican hasta 10 mil fallecidos

de forma oficial; estimaciones no oficiales indican hasta Más de 30 mil personas heridas

Daños en casi 100 mil edificios

A pesar de la magnitud del desastre de ese miércoles negro, la tragedia no fue mayor debido a que muchos capitalinos ya se encontraban fuera de sus casas al momento del movimiento telúrico.

Foto: AFP Foto: Cuartoscuro Miles de capitalinos aún dormían en su casa cuando la tierra tembló.

5 edificios emblemáticos que colapsaron en el sismo de 1985

Entre las estructuras más representativas que colapsaron durante el sismo del 19 de septiembre de 1985, se encuentran:

Hotel Regis : La explosión de gas almacenado contribuyó a su colapso. Se recuperaron 74 cadáveres y el inmueble fue demolido el 24 de noviembre del mismo año. Hoy es la Plaza de la Solidaridad

: La explosión de gas almacenado contribuyó a su colapso. Se recuperaron y el inmueble fue demolido el 24 de noviembre del mismo año. Hoy es la CONALEP Humboldt : Ubicado en el Centro Histórico, dejó un saldo de aproximadamente 120 muertos

: Ubicado en el Centro Histórico, dejó un saldo de Edificio Nuevo León : En el Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco. Dos de sus tres secciones colapsaron y la tercera fue demolida

: En el Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco. Dos de sus tres secciones colapsaron y la tercera fue demolida Centro Urbano Benito Juárez : En la colonia Roma, los edificios A1, B2 y C3 colapsaron. Otros fueron demolidos más tarde

: En la colonia Roma, los edificios A1, B2 y C3 colapsaron. Otros fueron demolidos más tarde Vecindades de Tepito, Peralvillo, La Morelos y La Merced: Unas 50 estructuras afectadas, decenas de personas padecieron los estragos y años de espera para la reconstrucción

El hotel Regis. Foto: AFP

La solidaridad y el nacimiento de Los Topos

Debido a la magnitud del desastre natural, los servicios de rescate quedaron limitados. Ante la tragedia, miles de voluntarios se bastaron tan sólo con sus manos para brindar ayuda y participar en la búsqueda de vidas entre los escombros.

La Brigada de Rescate de Los Topos nació a raíz del terremoto de 1985. Se trató de un grupo de voluntarios que sumaron esfuerzos en las labores de rescate de las víctimas. En la actualidad, brindan ayuda en distintas partes del mundo.

La tragedia y la solidaridad. Fotos: Cuartoscuro

Sin duda, el 19 de septiembre de 1985 marcó un antes y un después en la historia de México.

El otro 19 de septiembre: sismo de 2017 en México

La coincidencia marcó nuevamente a México el 19 de septiembre de 2017, cuando a las 13:14 horas ocurrió otro terremoto, esta vez de magnitud 7.1. El epicentro se ubicó en Chiautla de Tapia, Puebla, a 51 km de profundidad.

Las afectaciones principales se registraron en:

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Tlaxcala

Las cifras oficiales reportan 369 personas fallecidas:

228 en Ciudad de México

76 en Morelos

45 en Puebla

15 en Estado de México

6 en Guerrero

1 en Oaxaca

Sismos en septiembre en México: una coincidencia

Expertos han señalado que es una coincidencia que eventos de magnitud importante ocurran históricamente en septiembre.

Destacan que los sismos no se pueden predecir y tampoco suceden por temporadas. Eventos como los de 1985 y 2017 no deben interpretarse como patrones.

La principal recomendación a la población es mantenerse preparados con acciones como:

Estar atento a los sistemas de alerta

a los sistemas de alerta Elaborar un plan familiar de protección civil

Contar con una mochila de emergencia

