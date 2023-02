¿Quiénes son los mexicanos que están en Turquía tras poderoso sismo?  

Tras el sismo en Turquía, que dejó más de 5 mil muertos, algunos mexicanos no han salido del país, como el equipo de parataekwondo; sin embargo, los integrantes están tranquilos y fuera de peligro; entre los deportistas hay, por mencionar algunos, oriundos de Puebla y Yucatán, quienes ganaron preseas.

Mediante redes sociales, el papá de Claudia Romero Rodríguez, Zoilo Romero, informó que su hija y los integrantes están bien, y más tarde, la entrenadora del equipo, Jannet Alegría Peña, colocó algunas publicaciones sobre la participación de los atletas.

La yucateca Jessica Berenice García Quijano se coronó en la categoría K44 -52 kilogramos, mientras que los bronces fueron para la poblana Claudia Romero Rodríguez, en -47 kilogramos, y Fernanda Vargas Fernández, en +65 Kg, originaria de Hidalgo.

Otro poblano que ganó medalla fue Iván Torres, quien se llevó el bronce en la división K44 -58 kilos; en ese sentido, el chiapaneco Luis Mario Nájera se adjudicó la medalla de plata en la categoría K44 -80 kilogramos, informó la Conade (Comisión Nacional del Deporte).

La participación de México concluyó, por lo que se prevé que los mexicanos regresen pronto.

Otra mexicana que relató su experiencia fue Mitzi Estefanía Reyes, quien es bailarina y originaria de Guerrero y se encuentra viviendo en Antalya, Turquía, junto con otro grupo de mexicanos y latinoamericanos.

“Tuvimos la fortuna de que el movimiento que sentimos no fue tan fuerte. Me percaté que estaba temblando, pero nunca me imaginé de la magnitud, hasta que mis familiares se comunicaron conmigo, es una noticia muy triste”.