Fotos: Cuartoscuro

Si bien México celebra con orgullo sus Fiestas Patrias en septiembre, también este mes ha sido escenario de eventos trágicos que han impactado al país. Desde desastres naturales hasta accidentes y desapariciones, tragedias ahora forman parte de la memoria colectiva de la nación.

A días de darse el tradicional Grito de independencia, el país está de luto por la explosión de la pipa de gas L.P. en Iztapalapa, en el Puente de la Concordia, que, hasta el momento, ha dejado 10 personas fallecidas y varias más hospitalizadas en estado grave.

Terremoto del 19 de septiembre de 1985

Uno de los eventos más devastadores de la historia reciente de México fue el terremoto de 1985, que dejó miles de víctimas y destruyó gran parte de la Ciudad de México. Este sismo, con magnitud de 8.1, generó un cambio en la normativa de construcción y fortaleció la cultura de protección civil en el país.

De acuerdo con cifras oficiales, el movimiento telúrico, que este 2025 cumple 40 años, ocasionó la muerte de más de 3 mil personas; sin embargo, organizaciones de la sociedad civil estiman que la cifra asciende a más de 10 mil personas.

Sismo del 19 de septiembre de 2017

Justo 32 años después, México volvió a vivir un terremoto devastador el mismo día, pero de 2017. Con epicentro en Puebla y magnitud 7.1, causó la muerte de más de 350 personas y dejó miles de damnificados.

El doctor Víctor Hugo Espíndola Castro, investigador de la UNAM, explicó que tuvo su epicentro a 120 km del sur de la Ciudad de México, una distancia muy corta que generó lo que se conoce como “ondas de cuerpo”; sin embargo, en medio de la tragedia, la capital del país demostró estar mejor preparada para resistir estos eventos.

Huracán Ismael, 14 de septiembre de 1995

El huracán Ismael afectó severamente las costas del Pacífico mexicano, provocando inundaciones y más de 100 pérdidas humanas, además de importantes daños a la infraestructura.

La Secretaría de Marina asegura que los daños ocasionados por el huracán evidenciaron la falta de coordinación interinstitucional, “además de la falta de recursos humanos capacitados en meteorología marítima y de la necesidad de contar con un pronóstico meteorológico marítimo”.

Desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, 2014

La noche del 26 de septiembre de 2014, los alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, se trasladaron del municipio de Tixtla a Iguala para retener autobuses y así trasladarse a la marcha de Tlatelolco, el 2 de octubre, en la Ciudad de México.

Sin embargo, fueron agredidos y retenidos por policías. De acuerdo con testimonios, las autoridades comenzaron a dispararles de manera directa y a un grupo lo trasladaron en patrullas municipales de Iguala. A 11 años de la tragedia, no se sabe qué pasó con ellos ni quiénes son los responsables.

