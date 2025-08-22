GENERANDO AUDIO...

Llega septiembre y uno de los recuerdos más amargos que enfrentamos los mexicanos tienen que ver con los sismos del negro día 19. Dos veces, en esa fecha la tierra tembló dejando consecuencias trágicas, en 1985 y en 2017; situaciones que nos llevan a preguntarnos si por la devastación que dejaron, nació un miedo colectivo por ese mes.

De acuerdo con la UNAM, no existe una “temporada de sismos”, término con el que en años recientes se suele relacionar a septiembre, debido al registro de estos movimientos telúricos que han coincidido en esta época del año.

Septiembre y los sismos en México

Los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 provocaron miles de muertes y daños materiales en gran parte del país. Estos hechos alimentaron la percepción de que septiembre es un mes en el que se repiten los temblores.

Especialistas en geofísica señalan que se trata únicamente de una coincidencia, ya que no existen patrones que indiquen que los sismos ocurren con mayor frecuencia en un mes específico.

Impacto en la salud mental

De acuerdo con UNAM Global, los sismos del 19 de septiembre dejaron huellas profundas en la salud mental de la población. “Al mínimo aviso de un nuevo sismo nos remitimos al miedo y la ansiedad“, señala la publicación.

En este contexto surgió el término tremofobia, entendido como un temor persistente a los movimientos telúricos. Sin embargo, los profesores de la Facultad de Psicología de la UNAM, Hugo Sánchez Castillo y Ricardo Trujillo Correa, coinciden en que el término no es válido en el ámbito clínico.

Sánchez Castillo explicó que este concepto se relaciona más con secuelas como “la ansiedad, la fobia y el trauma postraumático”, pero aclaró que no aparece en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-5).

Por su parte, Trujillo Correa indicó que “existe un mal uso de la tremofobia” porque no hay evidencia científica que respalde la existencia de una fobia específica a los temblores.

El miedo como respuesta natural

Los especialistas subrayan que el miedo a los sismos es una emoción normal y no debe ocultarse. “Tener miedo a los sismos no debemos verlo como una emoción negativa, sino como una emoción adaptativa”, señaló Trujillo Correa.

Sánchez Castillo agregó que “sentir miedo a los temblores es fundamental para la supervivencia, es algo natural e incluso saludable”. Cuando el temor se intensifica y afecta la vida cotidiana, recomiendan buscar atención profesional.

Principales sismos de septiembre en México

En cuanto al 19 de septiembre, en realidad son tres los sismos que han coincidido ese día:

1985: magnitud 8.1, al parecer se perdieron 6 mil vidas, aunque algunas estimaciones indican que fueron hasta 10 mil

magnitud 7.1, se contabilizaron 369 muertos 2022: magnitud 7.7, sus efectos fueron menores a los vividos en los sismos anteriores

Otro temblor de consecuencias considerables fue el del 7 de septiembre de 2017, magnitud 8.2. Es uno de los de mayor magnitud que se han registrado en México. Ocurrió en el Golfo de Tehuantepec, 140 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, a las 23:49.

El evento del 7 de septiembre fue percibido en gran parte del centro y sur del país. Causó la muerte de 99 personas: 79 en Oaxaca, 16 en Chiapas y cuatro en Tabasco.

Otro registro en septiembre:

7 de septiembre de 2021. Magnitud 7.1 con epicentro 14 km al suroeste de Acapulco, Guerrero y una profundidad de 15 km

Ante el pensamiento colectivo de que septiembre es el mes de los sismos, incluso ya lo han llamado “septiemble”, sólo refleja una creencia. Sólo se trata de casualidad y coincidencia.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres señala en un estudio sobre el número de sismos registrados por cada mes, en el periodo de 1900 a 2022 (hasta agosto), en otros meses, como abril y junio, se presentaron más sismos que en septiembre.

“Dicho en otras palabras, con los datos observados en 122 años y considerando sismos de magnitud mayor o igual que 6.5, septiembre no es el mes para el cual ocurren más sismos”, destaca el organismo.

