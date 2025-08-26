GENERANDO AUDIO...

Presa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala mejora niveles. Fotos: Cuartoscuro

Las lluvias registradas en el centro del país durante agosto tuvieron un impacto positivo en el Sistema Cutzamala, que abastece de agua a la Ciudad de México y al Estado de México.

De acuerdo con el reporte del 25 de agosto, el conjunto de presas se ubica en 70.22% de llenado, una cifra que contrasta con el 42.51% registrado en la misma fecha de 2024, cuando la escasez marcaba una situación crítica para el abasto de agua en la capital.

Presa de Valle de Bravo duplicó almacenamiento en un año

El nivel de la presa Valle de Bravo se ubica en 78.64% de su capacidad, con 310 millones 149 mil metros cúbicos almacenados. Esta cifra representa más del doble de agua respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se mantenía como el embalse con menor almacenamiento del sistema.

En tanto, la presa Villa Victoria reporta un 62.26% de llenado, equivalente a 115 millones 636 mil metros cúbicos, mientras que la presa El Bosque se encuentra en 61.11%, con 123 millones 689 mil metros cúbicos.

Calidad del agua se mantiene estable

Además del incremento en los volúmenes de almacenamiento, la calidad del agua en el sistema se reporta como agradable, de acuerdo con el monitoreo oficial.

Estos niveles representan un respiro en el contexto de los últimos años, cuando el déficit en las presas del Cutzamala afectó el suministro para millones de habitantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

