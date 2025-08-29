Cutzamala llega a 72% de su capacidad, 29% más que en 2024
Este viernes 29 de agosto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el Sistema Cutzamala alcanzó 72.05% de su capacidad, su nivel más alto en cinco años, y continúa en ascenso.
El Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) detalló que apenas el martes 26 de agosto se reportó un 70.06%, lo que confirma la recuperación acelerada del sistema gracias a las lluvias recientes en el centro del país.
En comparación con 2024, cuando las presas se encontraban en una situación crítica, este año se registra 29% más volumen almacenado.
Niveles de cada presa del Sistema Cutzamala
El sistema está compuesto por tres presas principales: Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque. Sus niveles más recientes son:
- Presa Villa Victoria: 65.16% de llenado, con poco más de 121 millones de metros cúbicos. En la región se han registrado lluvias débiles y moderadas en los últimos días
- Presa Valle de Bravo: 79.50% de su capacidad. Fue la más afectada durante 2024, pero actualmente muestra una recuperación significativa tras recibir lluvias de manera constante durante la semana
- Presa El Bosque: 63.85% de llenado, también con aportaciones derivadas de las precipitaciones recientes
Cutzamala, clave para el Valle de México
El Sistema Cutzamala es uno de los proyectos hidráulicos más importantes del país y abastece cerca del 25% del agua potable que se consume en el Valle de México. Su recuperación es considerada estratégica luego de años de sequías severas que mantuvieron los niveles en mínimos históricos.