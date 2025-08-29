Cutzamala llega a 72% de su capacidad, 29% más que en 2024

| 15:40 | Sergio Iván González | Uno TV
Sistema Cutzamala sigue su llenado
Conagua reporta niveles en aumento del Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro

Este viernes 29 de agosto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el Sistema Cutzamala alcanzó 72.05% de su capacidad, su nivel más alto en cinco años, y continúa en ascenso.

El Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) detalló que apenas el martes 26 de agosto se reportó un 70.06%, lo que confirma la recuperación acelerada del sistema gracias a las lluvias recientes en el centro del país.

En comparación con 2024, cuando las presas se encontraban en una situación crítica, este año se registra 29% más volumen almacenado.

Niveles de cada presa del Sistema Cutzamala

El sistema está compuesto por tres presas principales: Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque. Sus niveles más recientes son:

  • Presa Villa Victoria: 65.16% de llenado, con poco más de 121 millones de metros cúbicos. En la región se han registrado lluvias débiles y moderadas en los últimos días
  • Presa Valle de Bravo: 79.50% de su capacidad. Fue la más afectada durante 2024, pero actualmente muestra una recuperación significativa tras recibir lluvias de manera constante durante la semana
  • Presa El Bosque: 63.85% de llenado, también con aportaciones derivadas de las precipitaciones recientes

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Lluvias devuelven esperanza al sistema Cutzamala]

Cutzamala, clave para el Valle de México

El Sistema Cutzamala es uno de los proyectos hidráulicos más importantes del país y abastece cerca del 25% del agua potable que se consume en el Valle de México. Su recuperación es considerada estratégica luego de años de sequías severas que mantuvieron los niveles en mínimos históricos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Cutzamala supera el 70% de llenado tras recientes lluvias

Nacional

Cutzamala supera el 70% de llenado tras recientes lluvias

Presas del Sistema Cutzamala alcanzan 67.5% de almacenamiento, superan niveles de 2024

Nacional

Presas del Sistema Cutzamala alcanzan 67.5% de almacenamiento, superan niveles de 2024

Lluvias de agosto ayudan a recuperar el Cutzamala, llega a 68.74%

Nacional

Lluvias de agosto ayudan a recuperar el Cutzamala, llega a 68.74%

210 presas de México se recuperan: suben al 50% tras lluvias históricas

Nacional

210 presas de México se recuperan: suben al 50% tras lluvias históricas

Etiquetas: , , ,