Cutzamala alcanzó 73.44% y podría llegar en noviembre, a su nivel más alto en años

Este viernes, el Sistema Cutzamala se encuentra al 73.44% de su capacidad, una cifra que confirma su recuperación gracias a las lluvias recientes en el centro del país.

De acuerdo con las proyecciones, el nivel máximo para este año podría alcanzar hasta 96% a mediados de noviembre, lo que marcaría un registro histórico tras varios años de escasez.

Lluvias impulsan la recuperación del Cutzamala

El conjunto de presas que abastece a la Ciudad de México y al Estado de México ha mostrado un repunte constante en los últimos meses. El dato actual representa un avance importante, considerando que en 2024 el sistema se encontraba en una situación crítica.

En comparación con el mismo día del año pasado, cuando el almacenamiento era de apenas 44.88%, hoy se registra casi 30 puntos porcentuales más, lo que refleja un cambio positivo para el suministro de agua en la región.

Proyección de hasta 96% en noviembre

Si las lluvias continúan con la misma intensidad, el Sistema Cutzamala podría llegar a un 96% de su capacidad para mediados de noviembre. Este escenario daría un respiro al abasto de agua en el Valle de México y mejoraría la planeación para la próxima temporada de estiaje.

El monitoreo de los niveles de almacenamiento seguirá en las próximas semanas para confirmar la tendencia, mientras los organismos del agua llaman a mantener el uso responsable del recurso.

Cutzamala, clave para el Valle de México

El Sistema Cutzamala es uno de los proyectos hidráulicos más importantes del país y abastece cerca del 25% del agua potable que se consume en el Valle de México. Su recuperación es considerada estratégica luego de años de sequías severas que mantuvieron los niveles en mínimos históricos.