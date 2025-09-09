GENERANDO AUDIO...

El Sistema Cutzamala alcanzó un almacenamiento del 77.3% al 8 de septiembre de 2025, lo que representa un incremento de 6.6% en las últimas dos semanas, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con la directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), Citlalli Peraza Camacho, el volumen total es de 604 millones de metros cúbicos, superior al 49% registrado en la misma fecha de 2024.

Valle de Bravo con nivel histórico

Las tres principales presas del sistema presentan los siguientes niveles:

Valle de Bravo: 81.9% (máximo en 9 años)

Villa Victoria: 73.9%

El Bosque: 71.3%

Peraza destacó que Valle de Bravo alcanzó su mayor almacenamiento desde 2017, cuando llegó al 80%.

Incremento de 29% en cuatro meses en Sistema Cutzamala

La temporada de lluvias permitió que el Cutzamala aumentara su capacidad en 29.14%, al pasar de 48.16% el 25 de mayo a 77.3% el 8 de septiembre.

En cuanto a las 210 principales presas del país, 49 mantienen niveles inferiores al 50%, aunque cinco embalses salieron de esa condición en las últimas dos semanas, informó Daniel Arriaga Fuentes, subgerente de Hidrología Operativa de Conagua.

México, 65% libre de sequía

El Monitor de Sequía, al 31 de agosto de 2025, reportó que 65.2% del territorio nacional está libre de sequía, mientras que un 13.7% presenta condiciones de sequía moderada a excepcional y un 21.1% se mantiene en situación anormalmente seca.

La mayor parte de la sequía se concentra en el norte del país, principalmente en Sonora, señaló Alejandro García Jiménez, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico: más lluvias en próximos días

El SMN informó que el ingreso del Frente Frío Número 2, la onda tropical 31 y una zona de baja presión con probabilidad de evolucionar a ciclón tropical podrían generar lluvias a partir del viernes.

De acuerdo con los modelos, el fenómeno podría convertirse en ciclón tropical Mario frente a las costas de Guerrero y Oaxaca, desplazándose paralelo al Pacífico mexicano, explicó Rafael Trejo, gerente de Meteorología y Climatología del SMN.