Sistema Cutzamala alcanza 96.8%; 13 alcaldías de CDMX se verán beneficiadas

Nivel del Cutzamala, el más alto en 7 años. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Cutzamala, que abastece de agua a la Ciudad de México y área metropolitana, alcanzó un nivel de almacenamiento de 96.8%, el más alto en los últimos siete años, según datos del Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México de la Conagua. Esta cifra representa prácticamente el doble de lo registrado en 2024.

“En total, el almacenamiento actual del Sistema Cutzamala es de 757 millones de metros cúbicos, correspondientes al 96.8 por ciento. Prácticamente, estamos al doble de lo que se tenía en estas mismas fechas en 2024”, informó Citlali Pereza, directora general del organismo.

Presas con mayor recuperación y lluvias acumuladas

Entre las presas que muestran una recuperación destacada se encuentran Valle de Bravo y El Bosque, con acumulados de lluvia superiores al año pasado.

“En la presa del Bosque tenemos un registro de 904 milímetros y, para Valle de Bravo, un acumulado mensual de 1,098 milímetros. Esto muestra una gran diferencia respecto al año pasado”, detalló Pereza.

Beneficio a 13 alcaldías de la CDMX

El aumento en el almacenamiento permitirá que 13 alcaldías de la Ciudad de México reciban una dotación mayor de agua potable. Entre ellas se encuentran:

Azcapotzalco

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Iztacalco

Coyoacán

Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo

Magdalena Contreras

Venustiano Carranza

Iztapalapa

Tlalpan

“Estas 13 alcaldías ya tienen su dotación, pero con este incremento del Sistema Cutzamala, obviamente van a recibir una dotación mayor”, indicó Citlali Pereza.

Condiciones meteorológicas y pronóstico nacional

La Comisión Nacional del Agua informó que la tormenta tropical Melissa, ubicada al sur de República Dominicana, no representa riesgo para México. Además, se espera que la mayor parte del país mantenga condiciones secas durante los próximos días, con lluvias aisladas en la región del Istmo de Tehuantepec, la península de Yucatán y algunas zonas del Pacífico centro y sur.