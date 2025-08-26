Sistema Cutzamala alcanza su nivel más alto en 5 años: 70.7% de almacenamiento

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Sistema Cutzamala continúa con una recuperación sostenida. Al 25 de agosto de 2025, el nivel de almacenamiento se ubicó en 70.7%, lo que representa un aumento de 5.9% en las últimas dos semanas, de acuerdo con datos del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) de la Conagua.

Este repunte marca una diferencia notable frente a 2024, pues en comparación anual el sistema registra 27% más volumen, lo que confirma un proceso de recuperación gracias a las lluvias recientes y a las acciones de manejo hídrico.

Presas del Sistema Cutzamala muestran recuperación

El informe detalló que las tres presas principales también reportaron incrementos importantes. El Bosque llegó a 61.7%, con un aumento de 9.3%; Villa Victoria alcanzó 63.0%, con un alza de 9.4%; y Valle de Bravo se ubicó en 78.8%, tras crecer 5.7%.

En conjunto, estos niveles consolidan al Cutzamala como uno de los principales sistemas de abasto de agua para la Zona Metropolitana del Valle de México, luego de varios años con bajos almacenamientos.

El nivel más alto desde 2020

La directora del OCAVM, Citlalli Peraza Camacho, destacó que el volumen actual es el más alto en un 26 de agosto en los últimos cinco años. Recordó que en 2022 el almacenamiento fue de 50.66%, en 2021 de 50.74%, y en 2020 de 63.38%, cifras inferiores al nivel actual.

“Hoy tenemos el almacenamiento más alto en 5 años. Esto se debe a las precipitaciones de este año y al buen manejo hídrico en las presas del Sistema Cutzamala”, señaló Peraza Camacho durante su informe.

La Conagua continuará con el monitoreo de las presas y emitirá actualizaciones en las próximas semanas para dar seguimiento al comportamiento del sistema hídrico.